Radu, Omniconvert: Foarte putini retaileri sunt cu adevarat centrati pe client

- Piata de eCommerce din Romania va creste cu aproximativ 15%, in acest an, prin prisma faptului ca romanii sunt consumatori de tehnologie, iar marii producatori investesc mai mult pe plan local si aloca bugete mai mari pentru promovare, arata estimarile unuia dintre retailerii locali online de produse…

- Romania devine o piața de desfacere tot mai importanta pentru marii producatori de IT&C, in ultimii doi ani aflandu-se in compania țarilor dezvoltate. Astfel ca produsele nou lansate ajung pe piața din Romania mult mai rapid, in tot mai multe cazuri, chiar in primul val de la momentul lansarii. Principalul…

- Cand se deschide primul restaurant Burger King in Romania. Compania face angajari masive și atrage clienții cu bilete de avion gratuite AmRest, compania care opereaza restaurantele Burger King in Europa Centrala și de Est, a anunțat ca, in data de 26 septembrie, deschide primul restaurant in Romania.…

- Piata de electro-IT&C din Romania se afla pe un trend ascendent, datorat in mare parte e-commerce-ului, potrivit unei analize realizate de expertii KeysFin. Cifra de afaceri a comerciantilor de produse electro-IT&C locali a crescut cu 8% in...

- Iasi, 26 iulie 2019 – Mega Image continua strategia de dezvoltare și expansiune in noi teritorii din țara, in marile centre urbane, și inaugureaza primul magazin din Iași, situat in Șoseaua Pacurari, nr. 58-64. Noul magazin Mega Image va aduce ieșenilor experiențe inedite la cumparaturi și ii va inspira…

- O parte dintre clientii ING intampina, duminica, probleme asociate tranzactiilor efectuate prin intermediul Revolut de pe carduri Visa, ING primind spre procesare platile de doua ori, informeaza banca pe propria pagina de Facebook. "Suntem in contact direct cu echipa Revolut pentru reglarea…