- Dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut suplimentarea…

- Augustin Lazar, procurorul general, a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi va…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni impunerea pedepsei cu moartea pentru traficantii de droguri, argumentand ca guvernul federal "pierde timpul" daca nu este dispus sa adopte masuri radicale, relateaza site-ul televiziunii CNN. Trump a vorbit despre pedeapsa capitala in cadrul…

- Sebastian Ghita a continuat dezvaluirile facute in cadrul interviului oferit jurnalistului Ion Cristoiu si a declarat ca lui Victor Ponta i s-ar fi pregatit un dosar penal daca ar fi castigat alegerile prezidentiale din...

- Codrin Ștefanescu susține ca desecretizarea protocoalelor dintre SRI și instituțiile de forța va reseta intregul Sistem din Romania. Codrin Ștefanescu considera ca odata desecretizate protocoalele va fi un adevarat cutremur pe scena politica, dar și in zona justiției și mass-media. Citește…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca ”sustine fara rezerve” desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, afirmand ca ”sunt din ce in ce mai multe voci care spun ca acestea au fost facute fara o baza legala”.

- Traian Basescu a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am…

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita îsi dorea sa ajunga premier, precizând ca Victor Ponta l-ar fi numit în functie, în defavoarea lui George Maior, intentionând ca la sefia SRI sa

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI și alte instituții ale statului, anunța Guvernul. „Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, pe numele caruia Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a emis un mandat european de arestare, a declarat, miercuri, ca nu considera o problema schimbarea de informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet. Acesta a spus ca, in locul lui Victor Ponta…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezent la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție a avut loc, ieri, ultimul termen in dosarul in care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova. In acest dosar, fostul premier Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscala,…

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a luat act de faptul ca partidul lui Victor Ponta a dobandit personalitate juridica, dar nu ii da sanse ca la viitoarele alegeri sa faca pragul electoral. „Nu va pleca mai nimeni din P...

- El a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum. ”N-am formulat niciun denunț, s-au lamurit și avocații. E prost, pe bune, Dragnea. Chiar nu i-am facut nimic. De ce minte despre mine? Chiar ma enerveaza” a spus Ponta la ieșirea de la DNA. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, la inceputul…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.In cadrul audierii, Ponta a spus ca, dupa anul…

- La trei zile de la izbucnirea scandalului in jurul DNA, Procurorul General, Augustin Lazar, reclama o campanie impotriva institutiilor justitei si cere CSM o pozitie publica in acest caz. In schimb, sefa Consiliului, Simona Marcu, cere urgentarea anchetei privind cazul DNA Ploiesti, pentru a reda increderea…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Fostul deputat a zis ca nu a putut participa, fiind prezent la un eveniment privat. "Probabil ca as fi fost si eu acolo, dar eram la un eveniment privat", a spus Sebastian Ghita. El a precizat ca a fost invitat la acel eveniment de catre Gabriel Oprea. Intrebat ce se dorea prin acea…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, in legatura cu solicitarea in care fostul premier Victor Ponta cere DNA sa ii comunice calitatea din dosarul Tel Drum, ca Ponta „nu știe in ce s-a bagat". Reactiile presedintelui PSD au venit dupa declaratiile date de Ponta luni, la Inalta Curte de…

- Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy, și sneatorul PNL Ben-Oni Ardelean vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studioul HDV, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica romaneasca, in special despre noul guvern, dar și despre…

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Care sunt prioritatile Voricai Dancila la conducerea Guvernului Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru desemnare, presedintelui PSD, Liviu Dragnea, colegilor de partid, dar celor de alianta. Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea în…

- In 27 de ani de democrație, Romania a avut 14 premieri, daca nu ii luam in calcul pe cei care au deținut interimar funcția. In ultimele 12 luni insa, PSD a batut un record: a dat jos doi prim-miniștri propuși tot de partid. Acum iși dorește numirea Vioricai Dancila, deși nimeni din formațiune nu poate…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, în ședința CExN al PSD de luni, dupa ce i s-a retras încrederea prin votul colegilor sai. PSD l-au propus ca premier interimar pe vicepremierul Paul Stanescu.

- Viața Satului ramane una dintre puținele emisiuni ale TVR cu care Televiziunea publica intra in topul audiențelor. Duminica, a fost chiar pe primul loc, la nivelul intregii țari. Invitat la emisiunea care a plasat TVR 1 pe primul loc pe țara a fost ministrul agriculturii, Petre Daea. Intre…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Batalia pentru supremație, intre premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților și al PSD Liviu Dragnea, este tot mai acerba. In spatele ușilor inchise, personaje trec dintr-o tabara in cealalta, se fac mai multe promisiuni și poate mai puține compromisuri. Invitat la emisiunea PRESSALERT…

- Criza din PSD va avea drept deznodamant 'finalul lui Dragnea', e de parere analistul politic Stelian Tanase. "Nu asistam la acest inceput de an la declanșarea unei crize, ci la continuarea celei vechi.", a scris Stelian Tanase pe blog-ul sau."Agentiile de stiri, presa, talkshow-urile se ocupa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiați la DNA Ploiești in dosarul de corupție in care Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie, potrivit ziarulincomod.ro.In aceeași cauza au fost audiați…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…