- Dupa ce Laura Codruța Kovesi a declarat ca nu vede nimic ilegal in protocolul pe care l-a semnat cu șefi SRI in 2009, deorece astfel de protocoale existau inca din 2003, un fost procuror anticorupție i-a dat replica. Alexandru Chiciu, fost șef al secției penale a PNA a declarat ca documentul semnat…

- Victor Micluța este unul dintre cei mai importanți militanți ai ridicarii noii Catedrale Ortodoxe din Arad, care a evocat – așa cum arata și titlul carții – triumful credinței și dorința sufleteasca de a cladi, nu doar din caramida și ciment, ci și din credința și smerenie, un nou lacaș de cult. Prin…

- Fostul procuror sef al DNA, Daniel Morar, a declarat, pentru blogul jurnalistei Sorina Matei, ca imediat dupa ce i s-a adus la cunostinta protocolul SRI-PICCJ a anuntat-o pe Laura Codruta Kovesi, procuror general la acea vreme, ca nu il va respecta, unele dintre dispozitii incalcand legea.

- Oribilul Protocol SRI – Parchetul General desecretizat recent (incheiat in 2009) nu este nici pe departe singurul Protocol de acest tip. In Raportul CSAT pe anul 2005 (!) se face referire la #PROTOCOALE incheiate de Parchetul General si DNA cu SRI, SIE, BNR si multe alte institutii. "Ministerul…

- „La inceputul anului 2009, am primit, in calitate de procuror sef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare incheiat intre PICCJ si SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat si care a aparut in spatiul public saptamana trecuta. La acel moment,…

- Inspectia Judiciara urmeaza sa faca verificari in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi, dupa ce jurnalistii de la Luju au depus o sesizare in care o acuza pe aceasta ca a mintit in ianuarie 2017, cand a spus ca nu exista un protocol intre DNA si SRI, anunța Mediafax . Luju.ro a depus la Inspectia…

- La articolul 2 se prevede ca Parchetul general si SRI coopereaza „in activitatea de valorificare a informatiilor din domeniul prevenirii si combaterii infractiunilor impotriva securitatii nationale, a actelor de terorism, infractiunilor ce au corespondent in amenintarile la adresa securitatii nationale…

- SRI va publica, pe site-ul instituției, protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General în anul 2009, a declarat, joi seara, la B1 TV, purtatorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

- Antena 3 a continuat dezvaluirile pe marginea documentului care arata cu funcționeaza Statul Paralel. Protocolul este semnat de nume mari din justiție, printre care și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- "Eu, daca as fi presedinte, nu as revoca-o (pe Laura Codruta Kovesi, n.r.). In primul rand, din cauza urletului public. Cand vezi toti propagandistii ca tipa sa plece Kovesi...", a declarat Traian Basescu duminica, la Romania TV. El a adaugat ca nu ar revoca-o pe Kovesi, ci ar lasa-o sa isi…

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, a exprimat sambata deplina incredere in DNA si in Laura Codruta Kovesi, afirmand ca procurorii romani si americani „s-au bucurat de o colaborare foarte, foarte buna”. „Noi avem o incredere deplina in, de exemplu, Directia Nationala Anticoruptie si in…

- Prin arestarile televizate, prin catușiada continua și prin deschiderea de dosare, DNA a creat, în ultimii cinci ani, impresia de nestramutat ca România este o țara profund corupta, ca întreaga clasa politica este compusa din infractori condamnați și ca singura soluție pentru ieșirea…

- "Nu credeam ca ministrul Justiției va avea suficient curaj sa ceara revocarea Laurei Codruța Kovesi. In ultimul an, Tudorel Toader a fost foarte diplomat, versatil, nu iși asumase - de-o maniera categorica - o anumita decizie in ceea ce privește revocarea procurorului-șef. Acum a venit cu raportul,…

- ”Pe 1 martie dl. Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu dl. Dragnea, iar…

- Consiliul Județean Vrancea a dat in judecata Guvernul Romaniei și Ministerul Finanțelor Publice și solicita obligarea acestor instituții sa radieze din domeniul public al statului, imobilul in care funcționeaza administrația județeana. Dosarul se afla pe rolul instanței de la Curtea…

- Așadar, premierul Viorica Dancila si-a manifestat, marti, 27 februarie, sustinerea fata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Viorica Dancila a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau, ca are foarte mare incredere in Toader si ca raportul de evaluare a activitatii Directiei…

- "Speram sa se alature cu totii acestui demers, este un instrument democratic pe care il avem la indemana ca partide parlamentare. Nu e momentul niciunui orgoliu politic, e una din cauzele care ar trebui sa ne uneasca pe toti, in baza mandatului primit de la oamenii care ne-au votat sa le aparam interesele,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si…

- In plin scandal in justiție și cu o zi inainte de marele anunț care ar putea rasturna total justiția din Romania, Tudorel Toader pare sa aiba alte preocupari. Mai exact, ministrul Justiției care se pregatește sa prezinte un raport privind activitatea manageriala la DNA, in contextul așteptarilor ca…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Invitat la interviurile DC News, jurnalistul i-a dat exemplu pe Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. "Sunt oameni politici care se simt foarte confortabil la anumite televiziuni. Cei de dreapta se simt bine la Realitatea TV, cei de stanga se simt bine in zona Antena 3 - Romania…