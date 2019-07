Stiri pe aceeasi tema

- In scurt timp, Radu Mazare si iubita lui, Roxana, vor deveni sot si sotie! Fostul edil al Constantei are sprijinul tuturor apropiatilor si, desi va avea loc in Penitenciarul Rahova, toti sunt incantati de eveniment.

- Mama lui Radu Mazare a declarat, vineri, dupa ce l-a vizitat la Penitenciarul Rahova, ca s-ar putea ca de saptamana viitoare fiul ei sa fie dus la munca, la un atelier de reparatii auto sau la tamplarie. Ea a spus ca fiul ei citeste in penitenciar si ca nu intra in contact cu foarte multa lume, iar…

- Informatii exclusive despre cum se pregateste, in detaliu, nunta lui Radu Mazare in inchisoare! Lizeta Haralambie, avocatul familiei, a povestit ce demersuri a facut Roxana, iubita fostului edil, dar si ce verighete a ales!

- Puternic, increzator si barbat! Asa il vede Raducu Mazare pe tatal sau, aflat acum incarcerat, la Penitenciarul Rahova. De acolo, din spatele gratiilor, fostul edil al Constantei pastreaza in permanenta legatura cu fiul sau si il suna ori de cate ori ii este permis. Asa cum s-a intamplat si in timpul…

- Radu Mazare, fostul edil al Constantei, a fost adus, luni, de la penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru a fi audiat in dosarul privind construirea de locuinte modulare grupate...

- Radu Mazare si-a cerut in casatorie iubita si urmeaza sa se casatoreasca in penitenciar luna viitoare, de ziualui, a anuntat Mihai, fratele fostului edil al Constantei. Mazare si-a cerut iubita prin telefon si, la ceremonie, va purta acelasi costum pe care-l poarta in fata instantei.

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost extradat in Romania și incarcerat la penitenciarul Rahova. Intr-o scrisoare transmisa prin intermediul avocatului, Mazare susține ca se va descurca in pușcariile din Romania, asta dupa ce a vazut condițiile inumane in care a fost tratat in Madagascar.Citește…

- Aparatorul lui Radu Mazare, Lizeta Haralambie, a declarat marți ca fostul primar al Constanței se aștepta sa fie arestat și ca la Rahova nu s-a plans de nimic, subliniind ca acesta a inceput sa citeasca istorie și geografie. Avocatul a mai spus ca Mazare are doi colegi de celula, conform Mediafax.Citește…