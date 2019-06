Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa ce a fost adus in Romania, din Madagascar, Radu Mazare a putut discuta cu mama si cu Raducu, fiul sau. Atat cea care i-a dat viata, cat si juniorul Mazare l-au vizitat pe fostul primar constantean la penitenciarul Rahova. La iesire, mama lui Radu Mazare a stat putin de vorba…

- Impacat cu faptul ca a schimbat plaja din Madagascar cu celula de la Rahova, Radu Mazare a citit si a scris in prima noapte in spatele gratiilor. Acestaa fost iar urcat in duba condamnatilor si a fost dus in fata judecatorilor. Nu a vrut, insa, sa stea de vorba cu magistratii. In paralel, avocatii lui…

- Dupa ce a refuzat sa faca declarații in fața Instanței Supreme, marți, fostul edil al Constanței a transmis un comunicat incendiar prin avocata sa, Lizeta Haralambie. Mazare considera ca i-au fost incalcate drepturile de catre statul roman și nu se considera vinovat de acuzațiile aduse de judecatori.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Ministrul inerimar al Justitiei Ana Birchall a anuntat ca vineri MJ a primit de la instantele competente documentele si ca a cerut demararea de urgenta a procedurii de aducere…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea. Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar autoritatile…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea.Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar…

- Iubita lui Radu Mazare, Roxana Valentina Mihalache, 31 de ani, este audiata de autoritațile din Madagascar pentru clarificari, avand in vedere ca insoțea un urmarit internațional, au declarat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO. Tanara nu este condamnata și nici data in urmarire.Poliția…

- Poliția Romana a sesizat Curtea de Apel București, cu privire la arestarea lui Radu Mazare in Madagascar, instanța urmand sa analizeze daca sunt intrunite condițiile extradarii.Ulterior, Curtea va informa Ministerul Justiției, care va cere autoritaților din Madagascar extradarea fostului edil.…