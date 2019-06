RADU MAZĂRE și-a ales meseria la RAHOVA Fostul primar al Constanței, condamnat la 9 ani de inchisoare, va lucra la atelierul de croitorie al Penitenciarului Rahova, unde este incarcerat. Mihai Mazare, fratele fostului primar al Constanței, a spus, la Antena 3, ca acesta a fost repartizat de o comisie a penitenciarului sa lucreze la atelierul de croitorie, deși ar fi preferat atelierul auto. "Am vorbit și astazi cu el, mi-a spus ca a fost repartizat de comisia din penitenciar sa lucreze la atelierul de croitorie al penitenciarului. (...) El poate ar fi avut o preferința pentru atelierul auto, dar nu inseamna ca la atelierul de croitorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mazare, fratele fostului primar al Constantei, a spus, la Antena 3, ca acesta a fost repartizat de o comisie a penitenciarului sa lucreze la atelierul de croitorie, desi ar fi preferat atelierul auto. "Am vorbit si astazi cu el, mi-a spus ca a fost repartizat de comisia din penitenciar sa lucreze…

- Fostul primar al Constanței va lucra la atelierul de croitorie al Penitenciarului Rahova, unde este incarcerat. Acesta este condamnat la 9 ani de inchisoare, scrie Hotnews. Mihai Mazare, fratele lui Radu, a spus ca acesta a fost repartizat de o comisie sa lucreze la croitorie. Potrivit acestuia, Radu…

- Unul dintre frații lui Radu Mazare a dezvaluit, la Antena 3, ca fostul edil al Constanței a fost repartizat sa lucreze la atelierul de croitorie al Penitenciarului Rahova. „Am vorbit și astazi cu el, mi-a spus ca a fost repartizat sa lucreze atelierul de croitorie al penitenciarului. El poate ar fi…

- Radu Mazare a fost adus luni seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana care a avut escala in Paris. Trei tineri l-au așteptat luni seara pe fostul primar, la Aeroportul Internațional Henri Coanda, cu mai multe cutii de mazare și cu o pancarta pe care scrie ”Welcome to Romania”. Cateva persoane…

- Radu Mazare a fost extradat din Madagascar, iar luni seara, in jurul orei 20:00, va ateriza pe Aeroportul Otopeni. O echipa de polițiști a fost trimisa in insula africana pentru a-l aduce pe fostul primar al Constanței, iar pe aeroport va avea parte de masuri extreme de securitate.Pe langa…

- Radu Mazare nu a cerut azil politic in Franța, a afirmat fratele acestuia, Mihai Mazare. Avocații sai au sesizat insa autoritațile franceze, susținand ca fostul primar al Constanței ar fi fost victima unui abuz in Madagascar. Cererea de extradare nu ar fi fost luata de un judecator, a spus Mihai Mazare.…

- UPDATE: Radu Mazare ar intenționa sa ceara azil politic in Franța. Fostul primar al Constanței le-ar fi transmis acest lucru polițiștilor care il insoțesc, in timpul zborului dinspre Madagascar. Mazare a facut o cerere similara in Madagascar, care insa a ramas fara raspuns. UPDATE Mai sunt doar cateva…

- Extradarea fostului primar al Constanței ar putea fi blocata, a anuntat Mihai Mazare, citat de Romania TV. Fratele lui Radu Mazare spune ca autoritatile romane fac un abuz prin extradarea de urgenta intrucat nu ar fi fost respectate toate formalitațile de extradare. Mai mult, se pare ca Radu Mazare…