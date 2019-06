Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mazare, fratele fostului primar al Constantei, a precizat pentru Mediafax ca o comisie a Penitenciarului Rahova a decis ca Radu Mazare sa ramana in aceasta unitate in regim inchis, pana in anul 2021. Decizia comisiei vine dupa ce, duminica, a expirat perioada de 21 de zile de carantina. Potrivit…

- O comisie a Penitenciarului Rahova a decis, dupa incheierea perioadei de carantina pentru Radu Mazare, ca fostul primar al Constantei sa ramana in aceasta unitate de detentie, in regim inchis, pana in anul 2021. Fratele lui Radu Mazare, Mihai, a precizat pentru MEDIAFAX ca fostul edil sta in celula…

- Mihai, fratele lui Radu Mazare, a reusit sa vorbeasca la telefon cu fostul edil al Constantei in cursul zilei de marti si a oferit detalii surprinzatoare referitoare la starea in care se afla acesta acum.

- Avocatii lui Radu Mazare au sesizat autoritatile franceze despre un presupus abuz la care ar fi fost supus fostul primar al Constantei, avand in vedere ca decizia extradarii nu a fost luata de un judecator, a precizat fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare.

- Ministrul Justitiei din Madagascar a declarat ca Radu Mazare va fi extradat in Romania, informeaza publicatia L'Express de Madagascar, care precizeaza și ca fostul primar al Constantei ar fi depus cerere pentru azil.

- Autoritațile din Madagascar au decis sa il extradeze pe fostul primar al Constanței. Autoritațile din Madagascar au decis sa il extradeze pe Radu Mazare. Ministerul Justiției din Romania a transmis actele necesare extradarii sambata, iar conform sursei citate, ministrul Justiției din Madagascar a explicat…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, arestat de autoritatile din Madagascar pe 8 mai, a ramas in memoria constantenilor prin aparitiile sale publice spectaculoase. Fie ca a fost deghizat in domnitor, lider al armatei germane sau faraon, fostul primar al Constantei a fost un personaj…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost capturat de autoritați in Madagascar, au precizat surse judiciare. Mazare are de executat o condamnare definitiva de 9 ani de inchisoare in dosarul privind retrocedarea plajelor.Citește și: Cum se schimba jocurile la CCR, odata cu noile numiri:…