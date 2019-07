Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter al starii civile se va deplasa miercuri, 10 iulie, la Penitenciarul Rahova, pentru a oficia casatoria fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare cu Roxana Mihalache, au precizat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Primariei sectorului 5.Potrivit acestora, anterior Roxana Mihalache…

- Roxana Mihalache a declarat ca, dupa casatorie, va pleca din nou in Madagascar. "Nu, Radu nu mi-a cerut sa-i aduc nimic. Nu sunt suparata, eram doar grabita. Nu, nu m-am gandit la un cadou pentru ziua lui, dar mai am timp sa ma gandesc. Am sa ma intorc in Madagascar, o sa vin inapoi in Romania…

- Roxana Mihalache, logodnica lui Radu Mazare, a ajuns, sambata, la Penitenciarul Rahova, pentru a-l vizita pe fostul primar al Constanței, ea precizand ca dupa casatorie, probabil, va pleca din nou in Madagascar."Nu, Radu nu mi-a cerut sa-i aduc nimic. Nu sunt suparata, eram doar grabita. Nu,…

- Viitoarea soție a lui Radu Mazare se va intoarce in Madagascar dupa casatoria cu fostul edil al Constanței, a declarat ea in fața Penitenciarului Rahova. Roxana Mihalache l-a vizitat sambata pe Mazare, la numai doua zile dupa ce il vazuse pe viitorul ei soț. Pregatirile pentru casatorie sunt in toi,…

- Viitoarea soție a lui Radu Mazare, Roxana Mihalache a fost in vizita, joi, la Penitenciarul Rahova, unde a declarat ca nu se aștepta ca fostul primar al orașului Constanța sa o ceara in casatorie. Aceasta a declarat ca se simte in luna de miere de cand l-a cunoscut pe Mazare.

- Radu Mazare a fost dus in aceasta dimineața la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde judecatorii vor confirma mandatul de arestare din dosarul Polaris in care a fost condamnat, in prima instanța, la aproape zece ani de inchisoare. Astfel, fostul primar al Constanței urmeaza sa fie transferat de…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare va fi scos din Penitenciarul Rahova astazi, in jurul orei 14.30, pentru a fi adus la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Fostul edil va aparea in fata magistratilor de la Instanta Suprema pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall va sustine o declaratie de presa, vineri, la ora 14.30, pe tema procedurii de extradare din Madagascar a lui Radu Mazare, potrivit unui anunt al institutiei. Miercuri, Ana Birchall anunțase ca Ministerul Justiției va demara procedurile de extradare a fostului…