- Un ofiter al starii civile se va deplasa miercuri, 10 iulie, la Penitenciarul Rahova, pentru a oficia casatoria fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare cu Roxana Mihalache, au precizat, pentru...

- Mihai Mazare, fratele lui Radu Mazare, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Penitenciarul Rahova a aprobat cererea lui Radu Mazare de a se cununa civil cu iubita sa, Roxana Mihalache, fostul primar fiind informat miercuri la pranz ca solicitarea i-a fost acceptata.

- Radu Mazare va ramane, dupa incheierea perioadei de carantina, in Penitenciarul Rahova, in regim inchis, pana cel putin in anul 2021. Asa a hotarat o comisie a Penitenciarului. In prezent, fostul edil se afla in celula din penitenciarul Rahova cu inca trei persoane, doi cetateni de origine turca si…

- S-a zvonit ca Radu Mazare si Liviu Dragnea vor imparti o camera, ambii fiind in carantina la Penitenciarul Rahova. Astazi, avocatul fostului edil al Constantei a declarat ca cei doi nu s-au intalnit pana in acest moment.