Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare s-a casatorit, miercuri, cu Roxana Mihalache, ceremonia avand loc la Penitenciarul Rahova, unde fostul edil executa o pedeapsa de 9 ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza. La finalul evenimentului, Roxana Mihalache a declarat ca a fost "un moment de suflet". Totodata, ea a tinut sa precizeze ca situatia in care se afla fostul edil reprezinta o nedreptate. "Cancan, rochie, verighete chiar nu fac sens, avand in vedere situatia. (...) Un moment de suflet, atata tot. (...) Nu e un moment…