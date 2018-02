Stiri pe aceeasi tema

- Lamuriri esentiale in cazul lui Radu Mazare, dat in urmarire internationala. El NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase fostul primar de Constanta, informeaza stirileprotv.ro.Consulul general onorific la Bucuresti al acestui stat il contrazice categoric. Spune ca Ministerul de Externe…

- Dupa intalnirea de luni in care miniștrii de Externe ai Romaniei și Ungariei, in care, potrivit agenției maghiare de presa MTI, s-a batut palma ca gazelle extrase din Marea Neagra sa ajunga in Ungaria, MAE de la București a dat publicitații urmatorul comunicat:

- Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, se va afla azi in atentia judecatorilor de la Curtea Suprema a Romaniei. Despre…

- Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti în 1916, într-o familie de origine aromâna asezata în tarile române la sfârsitul secolului al XVIII-lea, care a dat tarii mai multi oameni politici, diplomati si universitari. A fost licentiat în litere la Sorbona (istorie,…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, plecat in Madagascar, ar putea fi dat astazi in urmarire generala internaționala, anunța Pro Tv.Judecatorii de la ICCJ trebuie sa decida luni definitiv soarta mandatului de arestare preventiva emis in lipsa pe numele lui Radu Mazare. Mandatul ar putea…

- In prezent, fostul edil sef al constantenilor este judecat in patru dosare penale, toate instrumentate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Un complet de cinci judecatori din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va analiza astazi contestatia formulata de Radu Stefan Mazare, fostul…

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- Instanta suprema a dispus astazi, 10 ianuarie, arestarea in lipsa a fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Acesta nu s-a prezentat in data de 30 decembrie 2017 la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta, fiind sub control judiciar.

- Instanta suprema a dispus astazi, 10 ianuarie, arestarea in lipsa a fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Acesta nu s-a prezentat in data de 30 decembrie 2017 la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta, fiind sub control judiciar. Mazare a anuntat ca este in Madagascar unde…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost arestat in lipsa pe o perioada de 30 de zile.ICCJ a admis astazi cererea DNA de emitere a mandatului dupa ce Mazare a plecat in Madagascar. Decizia nu este definitiva. Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care, in prezent,…

- Pe numele lui Radu Mazare a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp la cererea DNA. Riscul de sustragere, apreciat in raport cu anturajul fostului edil, este format din persoane publice importante. Aflat sub control judiciar, Radu Mazare a plecat din…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Fratele lui Radu Mazare, fostul senator Alexandru Mazare, este si el in vacanta in Madagascar, dar acesta din urma a promis ca se intoarce miercuri in tara, a declarat avocatul fostului primar din Constanta, luni, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).

- "Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a dumnealui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista!", a precizat diplomatul. Pe 30 decembrie, IGPR a anuntat ca Radu Mazare,…

- "N-a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena de-a lui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista, nu este prevazut in cadrul legal. (...) Poți sa ceri ședere pentru anumite…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astazi, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte…

- La sfarsitul anului trecut, in perioada sarbatorilor, Radu Mazare a ales sa paraseasca tara, se pare, acuzand ca este victima "statului paralelldquo;. Fostul primar al Constantei, in cazul caruia Politia s a sesizat pentru ca nu s a prezentat, pe 30 decembrie 2017, la IPJ Constanta, in cadrul controlului…

- Radu Mazare, fostul edil al orașului Constanța, in prezent disparut in Madagascar din cauza problemelor pe care le are cu legea, a fost protagonistul unui dialog incredibil in urma cu patru ani. La scurt timp dupa ce in 2014 Simona Halep a fost declarata Cetațean de Onoare al orașului Bușteni, Mazare…

- Avocatul fostului primar spune ca nu este necesara prezenta lui pentru desfasurarea procesului, deci instanta ar trebui sa respinga propunerea de arestare preventiva. Aparatorul mai spune ca ca Radu Mazare si-a asumat riscul de a-si pierde libertatea, odata cu plecarea din tara. Tiberiu Barbacioru,…

- Traian Barbacioru, avocatul lui Radu Mazare, confirma intenția fostului primar al Constanței de a cere azil politic in Madagascar, țara unde Mazare a plecat, de Craciun . Avocatul lui Radu Mazare a declarat, in direct la Antena 3, ca motivele plecarii fostului edis au fost deja expuse in scrisoarea…

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a declarat, la Romania TV, ca a vorbit astazi cu Radu Mazare, fostul primar al Constantei, care a plecat in Madagascar si a transmis ca a cerut azil politic in acel stat. Am schimbat amabilitati de sarbatori. Daca tot mi am facut datoria sa va anunt ca a cerut azil politic…

- NEWS ALERT VIDEO | Suspect de viol, cautat in Cluj. L-ati vazut pe acest barbat? Politia cauta un barbat suspect de viol. Pentru ca acesta a fugit de la locul faptei cu un taxi, anchetatorii au cerut ajutorul taximetristilor clujeni pentru a-l identifica. "Suspect de viol!!!! Politia Cluj…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, se afla deja de cateva zile bune in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Conform presei centrale, Radu Mazare nu ar fi plecat singur, ci insotit de Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Guvernul se așteapta ca situația in plan social sa degenereze in urmatoarea perioada. In sistemul RO-ALERT, cel prin care populația este alertata pentru situații de urgența cum ar fi fenomene meteo extreme sau cutremure, a fost implementat un nou tip de alerta, acela de revolta sociala.Citește…

- Digi24 a analizat situatia actuala a lui Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care a anuntat ca va cere azil politic in Madagascar.Potrivit sursei mentionate Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari, in functie de solutia instantei supreme care va decide…

- Pe site-ul radumazare.ro , creat de PSD in anul 2008, imaginea in oglinda a lui Radu Mazare (aceeasi de pe afisele electorale) priveste razand spre un interlocutor nevazut, in timp ce mainile sale, cu pumnii stransi, exprima o tranzactie: dai banii, iei banii. In susul paginii a fost plasat un motto…

- Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui Radu Mazare era Brazilia, unde putea practica unul din sporturile sale preferate - kitesurfing. De altfel, in campania electorala din anul 2008 Mazare a fost acuzat de contracandidatii sai ca petrece prea mult timp in Brazilia si ca nu ar mai fi…

- Ministerul de Externe al Turciei a condamnat sambata decizia unei instanțe din Grecia de a acorda azil politic copilotului unui elicopter al armatei turce, care a fugit din Turcia dupa tentativa de lovitura de stat de anul trecut.

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata, in jurul…

- Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta cercetat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. 109 109 0 109 0 0

- O asistenta romanca a lucrat in acest an in Madagascar, tara care a fost lovita de o epidemie de ciuma fara precedent. Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a anuntat astazi ca cere azil politic in tara africana.

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare. IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului…

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, a fugit din tara, si se afla in Madagascar. Acesta este anchetat in mai multe dosare si potrivit unor informatii, a cerut azil politic in Madagascar, acolo unde are si afaceri, scrie realitatea.net. Mazare nu s-a prezentat la controlul judiciar, iar IPJ Constanta…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, ar fi plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic, transmite Mediafax. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat la poliție pentru a semna graficul de prezenta. Potrivit unui comunicat al ...

- Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul orei 12.00, politistii Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca Radu Mazare, aflat sub control judiciar in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si…

- Radu Mazar, fostul primar din Constanta, a fugit din tara si a cerut azil politic in Madagascar. Mazare nu s-a prezentat la controlul judiciar, iar IPJ Constanta a sesizat Inalta Curte. Reamintim ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat, in iulie 2017, la patru ani de inchisoare cu suspendare…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, ar fi plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat pentru a semna in graficul de prezenta.

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Astazi, 30 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s au sesizat cu privire la faptul ca, un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ,…

- Astazi, 30 decembrie a.c., in jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța s-au sesizat cu privire la faptul ca, un barbat...

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa. 'Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…