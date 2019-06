Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea va primi, cel mai probabil, un regim de detentie inchis pentru ca pedepsa sa este mai mare de trei ani, a declarat Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

- Radu Mazare afla astazi unde si cum isi va ispasi pedeapsa de noua ani de inchisoare, informeaza Antena3.roComisa de la Penitenciare se intruneste sa ia decizia in privinta fostului primar al Constantei. Exista posibilitatea ca Mazare sa mai ramana la Rahova, avand in vedere ca ieri i a fost prelungita…

- Radu Mazare afla astazi unde si cum isi va ispasi pedeapsa de noua ani de inchisoare. Comisa de la Penitenciare se intruneste sa ia decizia in privinta fostului primar al Constantei, anunța Antena3. Exista posibilitatea ca Mazare sa mai ramana la Rahova, avand in vedere ca ieri i-a fost prelungita…

- Radu Mazare a cerut, marti, magistratilor Curtii Supreme, revocarea arestului preventiv dispus in dosarul Polaris. Potrivit aparatorilor sai, scopul masurii preventive nu mai poate fi atins, deoarece fostul edil deja este incarcerat in urma unei decizii definitive.

- Conform procedurii, dupa ce documentul ajunge la politie, lucratori din cadrul Biroului Urmariri merg la adresa cunoscuta a condamnatului pentru a-l ridica. Exista si varianta in care Liviu Dragnea sa decida sa se predea, fara a mai fi necesara deplasarea politistilor la domiciliul sau. El va fi…

- Din duba care l-a preluat pe fostul primar constantean, la scurta vreme dupa ce cursa de linie cu care a fost adus, sub escorta, in Romania a aterizat la Otopeni, Radu Mazare a fost transferat intr-o masina a ANP, care s-a indreptat direct catre penitenciarul Rahova. Autovehiculul Administratiei Nationale…

- Radu Mazare spune ca nu se va opune extradarii, daca instanta de Madagascar va decide in acest sens. El adauga ca, dupa ce isi va ispasi pedeapsa, se va intoarce in Madagascar pentru restul vietii. „Daca instanța aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru…

- Radu Mazare, 50 de ani, condamnat in februarie la 9 ani de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor, ar fi fost prins in Madagascar, țara unde pretindea ca a cerut azil politic. Potrivit Libertatea, autoritațile romane vor discuta cu cele din Madagascar detaliile unei posibile extradari. Mazare era urmarit…