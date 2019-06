Stiri pe aceeasi tema

- O comisie a Penitenciarului Rahova trebuie sa decida, luni, unde isi va ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare Radu Mazare, dar acesta ar putea sa nu se prezinte la comisia intrunita luni, deoarece Radu Mazare va fi adus la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). O comisie a Penitenciarului Rahova…

- Avocatul lui Radu Mazare susține ca fostul edil al Constanței se simte bine și face plimbari in cerc, in curtea Penitenciarului Rahova. Deși se afla in carantina la aceeași inchisoare in care este inchis și Liviu Dragnea, Radu Mazare nu s-a intalnit cu liderul PSD. Lizeta Haralambie, avocatul lui Radu…

- Extradarea lui Radu Mazare a costat statul roman nu mai puțin de 47.120 de lei, susține Digi24. Banii sunt justificați pe calatoria de peste 7.000 de kilometri, respectiv pe biletele de avion dus-intors, dar și pentru cazarea polițiștilor delegați in aceasta misiune. Conform sursei citate,…

- Radu Mazare a fost arestat in Madagascar! Fostul primar al Constanței a fost condamnat saptamana trecuta la 9 ani și 10 luni de inchisoare, in dosarul Polaris, dar mai este condamnat la 9 ani de inchisoare și in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri in Mamaia. In 2015, DNA a instituit sechestru…

- Radu Mazare (foto: MARIAN ILIE/MEDIAFAX FOTO) Astazi s-a incheiat un serial in care Radu Mazare joaca din 2005. Acest tanar și neliniștit de Constanța a debutat in rolul persecutatului politic in urma cu 14 sezoane, cand procurorii au facut pentru prima data verificari in ceea ce avea sa devina dosarul…

- Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, s-a prezentat luni la ICCJ unde se judeca apelul in procesul in care el si fratele sau au fost achitati in dosarul privind construirea de locuinte modulare grupate in campusul social „Henri Coanda” din Constanta. Inainte de a intra in sediul Instantei supreme,…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost retinut in cursul zilei de ieri de catre autoritatile din Madagascar, pentru sase zile, conform Politiei Romane. Arestarea vine la doar cateva luni dupa ce fostul primar a fost condamnat definitiv la noua ani de inchisoare in Dosarul…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat, vineri, pe Radu Mazare, la 9 ani și 10 luni ani de inchisoare, in dosarul „Polaris”, decizia nefiind definitiva. Judecatorii Instanței Supreme l-au condamnat, vineri, pe fostul primar al Constanței, Radu Mazare, la 9 ani și 10 luni de…