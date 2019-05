Radu Mazăre, fiul fostului edil din Constanța, face noi dezvăluiri. Afacerea familiei, în pericol? ”Nu a fost o experiența foarte placuta mai ales ca nu am reușit sa vorbesc cu el. Baieții au fost foarte omenoși totuși. Ma mai uitam la el. I-am luat o sticla de apa și mi-au spus ca nu am voie sa ii dau apa. Stewardesele m-au ajutat și au spus ca au ele grija de el. Am zburat la ghici pentru ca nu aveam de unde sa știu in ce cursa este. Sunt doar cateva curse și eu doar pe aceasta puteam sa plec din Madagascar. Daca luam alta cursa nu mai eram in avion cu el. La București am așteptat pana a coborat toata lumea pentru a-mi lua bagajul din spatele avionului. Nici atunci nu am vorbit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

