- Liviu Dragnea și-a petrecut prima noapte in spatele gratiilor și se afla in continuare in carantina pentru inca 21 zile. Dupa aceasta perioada, se va alege regimul de detenție pentru Liviu Dragnea, inchis, deschis sau semideschis.

- Radu Mazare are de executat o pedeapsa de 9 ani si 10 luni de inchisoare. In urma cu o saptamana a fost adus in Romania din Madagascar, tara in care fugise la finalul lunii decembrie 2017 si unde ceruse azil politic. Pentru trei saptamani, fostul primar al Constantei va fi inchis la Penitenciarul Rahova.…

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai, s-a prezentat, vineri, la Penitenciarul Rahova pentru a-i aduce mancare, acesta declarand ca fostul edil este mulțumit de condițiile din detenție, spre deosebire de cele din Madagascar și intenționeaza sa scrie la revista inchisorii și sa iasa la munca, scrie...

- "De peste patru ani nu mai dau declaratii si nu mai sunt deloc implicat in viata publica sau politica. Cu toate acestea constat ca numele meu, viata si persoana mea suscita in continuare un urias interes. Nu inteleg de ce si nu pot sa fiu decat surprins si impresionat. In acest context doresc sa fac…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare a fost incarcerat in Penitenciarul Rahova acolo unde va sta in carantina timp de 21 de zile.Avocatul fostului edil, Lizeta Haralambie a declarat pentru Digi24 ca acesta si a petrecut noaptea singur in celula."Nu s a plans de nimic si este sanatos.…

- Radu Mazare a fost adus luni seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana care a avut escala in Paris. Trei tineri l-au așteptat luni seara pe fostul primar, la Aeroportul Internațional Henri Coanda, cu mai multe cutii de mazare și cu o pancarta pe care scrie ”Welcome to Romania”. Cateva persoane…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a fost escortat cu Poliția pana la Penitenciarul Rahova.Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava avand escala la Paris. Citește…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a fost extradat de autoritatile din Madagascar si va ateriza in aceasta seara pe aeroportul din Otopeni, cu o cursa care vine din Franta. Dupa mai bine de doi ani, fostul primar al Constantei, condamnat definitiv la noua ani de inchisoare, va ateriza…