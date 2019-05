Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV a difuzat o informație, vineri seara, conform careia, potrivit unor surse, Radu Mazare a evadat din inchisoarea in care era inchis in Madagascar, cu doar 3 zile inainte de a fi extradat in Romania. Culmea, evadarea lui Mazare vine chiar in ziua in care Romania a trimis o echipa de polițiști…

- Cand va fi extradat Radu Mazare Fostul primar al Constanței, Radu Mazare. Arhiva foto: Agerpres. Autoritatile din Madagascar au admis cererea de extradare a fostului primar al orasului Constanta, Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare. El urmeaza sa fie adus în…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a declarat ca ”a obosit sa mai lupte cu statul roman abuziv, și nu va mai lupta in Madagascar”. „Daca instanța aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru ca am obosit sa lupt, am luptat destul cu statul roman abuziv,…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall va sustine o declaratie de presa, vineri, la ora 14.30, pe tema procedurii de extradare din Madagascar a lui Radu Mazare, potrivit unui anunt al institutiei. Miercuri, Ana Birchall anunțase ca Ministerul Justiției va demara procedurile de extradare a fostului…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea. Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar autoritatile…

- Radu Mazare (foto: Info Sud-Est) Miercuri, G4Media a anunțat in exclusivitate ca Radu Mazare a fost prins in Madagascar și ca va petrece urmatoarele 6 zile in arestul autoritaților malgașe. Poliția Romana a cerut Curții de Apel București sa constate intrunirea condițiilor de extradare și sa ceara aducerea…

- Radu Mazare se afla in arest in Madagascar Foto arhiva Politia Româna a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa analizeze daca sunt întrunite conditiile extradarii din Madagascar a fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare. Dupa aceasta verificare, instanta va informa…