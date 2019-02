Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterile finale din Dosarul Retrocedarii plajelor, in care sunt implicati Radu Mazare, Nicusor Constantinescu si alti zeci de functionari din Primaria Constanta, se reiau marti la 12:00, la instanta suprema, iar pronuntarea ar putea fi amanata doua saptamani.

- Dezbaterile finale din Dosarul Retrocedarii plajelor, în care sunt implicati Radu Mazare, Nicusor Constantinescu si alti zeci de functionari din Primaria Constanta, se reiau marti la 12:00, la instanta suprema, iar pronuntarea ar putea fi amânata doua

- Dezbaterile finale din Dosarul Retrocedarii plajelor, in care sunt implicati Radu Mazare, Nicusor Constantinescu si alti zeci de functionari din Primaria Constanta, se reiau marti la 12:00, la instanta suprema, iar pronuntarea ar putea fi amanata doua saptamani.

- Dezbaterile finale din Dosarul Retrocedarii plajelor, in care sunt implicați Radu Mazare, Nicușor Constantinescu și alți zeci de funcționari din Primaria Constanța, se reiau marți la 12:00, la instanța suprema, iar pronunțarea ar putea fi amanata doua saptamani.Luni seara, un complet de judecata…

- Fostul primar al Constantei a fugit din Romania, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017. Radu Mazare a anuntat ca a solicitat azil politic in Madagascar, tara unde acesta are si unele afaceri.

- Municipalitatea consulta piata in vederea achizitiei lucrarilor de reparatii jardiniere amplasate pe domeniul public al Constantei.Jardinierele sunt din beton, cu suprafata laterala tencuita cu terasit sau placata cu piatra naturala cioplita cu glaf mozaicat sau glaf din piatra naturala cioplita. Reparatiile…

- Procesul a inceput in urma cu 10 ani, iar fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost trimis in judecata de DNA alaturi de alte 36 de persoane, printre care fosti si actuali functionari din Primaria Constanta si Oficiul de Cadastru. Radu Mazare si Nicusor Constantinescu au fost condamnati…

- Cristian Borcea nu scapa de drumurile la Instanța Suprema! Fostul patron al clubului Dinamo va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul lui Radu Mazare si al lui Nicusor Constantinescu privind atribuirea ilegala a unor terenuri in Constanta, informeaza Antena3.Procesul a inceput in urma cu…