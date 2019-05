Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa cum se știe am fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare. Am efectuat pedeapsa și am redevenit primarul municipiului, iar pentru acest lucru le mulțumesc din suflet valcenilor. Ce pot sa spun este ca vreau sa il incurajez pe Radu Mazare, ca nu se terminia viața aici,…

- Vedeta de televiziune Roxana Ciuhulescu a dezvaluit cat a avut de suferit de pe urma depresiei postnatale. Aceasta a trecut prin momente dificile dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. "Dupa prima naștere a fost o perioada foarte grea in viața mea. Nu aș vrea sa ma autovictimizez. Am depașit de…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare va fi scos din Penitenciarul Rahova astazi, in jurul orei 14.30, pentru a fi adus la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Fostul edil va aparea in fata magistratilor de la Instanta Suprema pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva…

- Radu Mazare va fi adus marți la ICCJ, unde judecatorii trebuie sa confirme mandatul de arestare. Fostul primar al municipiului Constanta este la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost preluat de la Aeroportul Otopeni de o masina a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.Potrivit procedurii,…

- Radu Mazare si-a petrecut prima noapte la inchisoare, in Romania. Prima din sentinta de 9 ani pe care o are de executat. El urmeaza sa apara, in scurt timp, si in instanta, deoarece mai sunt pe rol alte patru dosare in care este acuzat de coruptie. Intre timp este in carantina pentru 21 de…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a fost escortat cu Poliția pana la Penitenciarul Rahova.Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava avand escala la Paris. Citește…

- ''Imi pare rau de ce i se intampla. Eu nu sunt unul dintre cei care se bucura. Sunt convins ca Radu Mazare a facut lucruri bune, are și pacate. Toata lumea o sa vorbeasca despre aducerea lui Radu Mazare. Nu este o coincidența ca a fost adus azi'', a spus Victor Ponta, in emisiunea lui Victor Ciutacu,…