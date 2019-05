Radu Mazare, condamnat la inca 9 ani de inchisoare pentru dosarul "Polaris". Sentinta nu este definitiva

Stiri pe aceeasi tema

- Condamnari importante in cel mai recent dosar aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in care sunt implicati fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, si alte persoane. Dupa luni intregi de amanari, pe 3 mai, magistratii s au pronuntat in dosarul in care se dispun despagubiri…

- O noua lovitura pentru Radu Mazare. Fostul edil din Constanta a primit o noua condamnare. Radu Mazare a fost condamnat in urma cu putin timp la 9 ani si 10 luni de inchisoare in dosarul Polaris.

- Instanța suprema a decis, vineri, condamnarea lui Radu Mazare la 9 ani și 10 luni de inchisoare in dosarul Polaris. Hotararea nu este definitiva.In baza art.10 din Legea nr.187/2012 rap.la art.38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b C.pen., aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani si 6 luni…

- Instanța suprema ar urma sa anunțe, vineri, prima sentința in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și conflict de interese.La ultimul termen, procurorii DNA au cerut 12 ani de inchisoare in cazul fostului…

- Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul Motorina, dupa ce in prima instanta el fusese condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare. In schimb, Radu Nemeș a fost condamnat pentru comiterea a doua infracțiuni, iar pedeapsa lui este…

- Instanța suprema ar putea anunța, astazi, sentința definitiva in dosarul "Motorina", in care fostul șef al ANAF este acuzat ca a sprijinit un grup infracțional organizat care ar fi comis infracțiuni de evaziune fiscala.Pe 9 iunie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, in prima instanța,…

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. In prima instanta, Mazare a primit 4 ani, iar Borcea a fost achitat. Judecatorii…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței fugit în Madagascar, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 9 ani de închisoare cu executare, transmite Realitatea TV.