- Se considera persecutat politic Radu Mazare, care se afla sub control judiciar, nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta și a parasit Romania. Fostul primar al Constanței se considera o ținta politica și a declarat ca va solicita azil in Republica Madagascar. …

- Din 2018, Guvernul Tudose introduce un sistem de pedepsire a administratiilor locale care incheie anul pe plus. "Noile masuri fiscale sanctioneaza tocmai primariile performante, care reusesc sa atraga venituri si sa faca economii", acuza primarul Ilie Bolojan."Revolutia fiscala" a Guvernului…

- Dupa tot „circul“ pe care l-au facut in Consiliul Local și in afara lui, liberalii au cedat. Cu excepția consilierului Costel Birsan, care s-a abținut, toți consilierii au votat ultimul proiect de hotarare necesar pentru continuarea investițiilor cu fonduri europene pentru reabilitarea…

- Scurta dar aprinsa a fost dezbaterea publica a zonei unitare de incalzire, cu alte cuvinte aria monopolului exercitat de Termoficare SA. Daca in urma cu cativa ani Sala Mare s-a umplut pana la refuz cu oradeni dornici de discutii cu edilii, la dezbaterea de marti participarea publicului a…

- Edilul comunei Bradu, Dan Stroe a venit cu o noua veste excelenta pentru locuitorii comunei, pentru oamenii ce l-au ales. Acesta a anuntat ca pe data de 29 decembrie va avea loc la sediul Primariei o licitatie deschisa privind desemnarea viitorului operator de transport care va presta curse de transport…

- Dupa ce la prima licitatie, organizata la inceputul lunii trecute, nu s-a prezentat nici o firma, Primaria a reluat procedura pentru atribuirea contractului pentru elaborarea unui studiu privind calitatea aerului in Brasov, ofertele fiind asteptate pana pe 15 decembrie. Valoarea contractului este…

- De luni, oradenii interesati sa depuna proiecte de investitii in cartierele proprii le pot inregistra pe platforma online accesibila si de pe site-ul oradea.ro. Prima tentativa de bugetare participativa organizata de Primarie dispune de un buget de 1,5 milioane de euro, pentru 10 proiecte.…

- Centrul Cultural „Bucovina", prin Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Suceava, in parteneriat cu Asociatia Culturala „Muntenii Brostenilor", cu sprijinul Primariei si al Consiliul Local al orasului Brosteni, precum si al Liceul Tehnologic ...

- Reprezentantii companiei Fin.Co.Ge.R.O. SpA Catania sunt nemultumiti de decizia Judecatoriei Constanta prin intermediul careia au fost obligati sa achite diverse sume Municipiului Constanta. Contestatia celor de la Fin.Co.Ge.R.O. SpA Catania a fost trimisa spre solutionare Tribunalului Constanta. Pana…

- Primaria Targu Jiu a decis sa restituie integral creditul bancar accesat pentru asigurarea cofinantarii lucrarilor la noul Stadion Municipal. Este vorba de un credit total de 10 milioane de lei, din care municipalitatea a foslosit pana in prezent suma de 7,2 milioane de lei. Narcisa Cristea, directorul…

- Expunerea totala a celor 7.900 de solicitari de dare in plata este de 2,2 miliarde de lei, conform Raportului de Stabilitate Financiara al BNR. Ponderea creditelor denominate in franci elvetieni in total solicitari de dare in plata este de 42%. Datele statistice prezentate de banca centrala…

- Primarul municipiului Campina, Horia Tiseanu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA sub acuzațiile de abuz in serviciu, trafic de influența și instigare la delapidare in forma continuata. Edilul ar fi pretins 10% din valoarea unui contract pentru a favoriza o anumita firma iar o alta parte a acuzațiilor…

- Tribunalul Alba a pronunțat primele decizii in cazul proceselor inițiate de Instituția Prefectului Alba impotriva a 42 de administrații locale din județ prin care a solicitat anularea unor dispoziții emise de primari prin care au fost majorate salariile angajaților cu 25%, reprezentand sporul de dispozitiv.…

- Ciprian Ciucu, consilier general PNL la primaria Capitalei, catalogheaza ca „iresponsabila” decizia primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei. Ciucu cere Primariei sa renunțe la aceasta inițiativa, motivand ca, in continuare, cetațenii „iși…

- 1. JURNAL ARADEAN. D-le Lupas, dupa primar, sunteți singura persoana publica din Arad care a fost legitimata in mod direct prin vot de catre aradeni. Cum ați simțit o asemenea responsabilitate in ultimul an? Marin Lupas. Vreau sa unesc oamenii, nu sa-i dezbin. De aceea am venit in fața aradenilor cu…

- Proiectul de consolidare a Baii Turcești din Iași a fost depus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Primarul Mihai Chirica a precizat ca valoarea investiției se ridica la 21,87 de milioane de lei, iar contribuția Primariei este de doi la suta din valoarea proiectului. Cladirea va gazdui un centru internațional…

- In conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei nr. 265 22.11.2017, sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Mircea Voda va avea loc in data de 29.11.2017, ora…

- In urma cu cateva zile, cotidianul nostru, va aratam cum in 2016, in an electoral, viceprimarul la acea vreme, Decebal Fagadau si fostul Consiliu Local Municipal, faceau un compromis si in ianuarie 2016, renuntau la majorarea cotei de impozitare pentru pentru cladirile nerezidentiale prin aplicarea…

- Curtea Constitutionala discuta joi sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina. UPDATE 1: Tudorel Toader: DNA nu are competențe Ministrul Justitiei…

- Primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, susține ca pe durata mandatului nu va face politica și din acest motiv consilierii municipali trebuie sa ințeleaga ca proiectele bune, in interesul cetațeanului, nu trebuie blocate doar din interes politic. „Eu voi lucra cu toate grupurile de…

- Un barbat din Poenesti, judetul Vaslui, se plange ca edilul comunei a ravnit la bunul lui cel mai de pret – Maricica, iubita sa sotie. Ion Costin era tare catranit, ieri, la o zi dupa ce i-au fost confirmate cele mai negre temeri. Omul banuia de ceva vreme ca sotia sa Maricica (49 de ani) ar…

- Consiliul Local al municipiului Buzau este convocat in ședința ordinara joi, 16 noiembrie 2017, incepand cu ora 11:00, la sediul din Palatul Comunal, sala Stan Sararu. Pe ordinea de zi a intalnirii figureaza 22 de proiecte de hotarare: Post-ul DISPOZIȚIA PRIMARULUI | Ședința ordinara a Consiliului Local…

- Primaria Brasov a postat pe SEAP anuntul privind incheierea unui acord-cadru pentru furnizarea de energie electrica necesara celor 80 de institutii cu personalitate din municipiu, care au 588 puncte de consum aflate sub autoritatea Consiliului Local Brasov. Durata acordului-cadru este de 48 luni. Valoarea…

- Sunt aproape doi ani de cand la nivelul administrației locale campinene s-a luat decizia semaforizarii a trei intersecții din municipiu: Bulevardul Culturii cu Strada Griviței, Bulevardul Culturii cu Strada Plevnei și Ana Ipatescu cu Toma Ionescu. A trecut aproape un an de cand Consiliul Local a aprobat…

- In orașul Zlatna se intampla lucruri foarte ciudate. Primarul Ponoran ii inchiriaza firmei “de casa” un spațiu comercial chiar in actualul sediu al Primariei. Se intimpla in 1999 cand dl. Ponoran detinea functia de primar, iar S.C SPONI S.R.L era trecuta pe numele altcuiva pentru ca dansul nu avea voie…

- Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vrancea a facut plați de peste 11,1 milioane euro in acest an catre beneficiarii PNDR 2014-2020, fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale. La nivel național, sumele platite de AFIR au depașit 1,7 miliarde euro, fiind inregistrat…

- Pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local Municipal s au aflat doua proiecte de hotarare. Unul dintre acestea viza punerea in aplicare a unei decizii a instantei judecatoresti potrivit careia fostul liberal Romeo Rezeanu ar fi trebuit sa redevina consilier local, iar Florin Gavrila, alesul liberal…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat Consiliul Local ca timp de patru zile și-a delegat atribuțiile viceprimarului Aurel Popescu, el fiind in concediu de odihna. Este vorba de perioada 31 octombrie - 3 noiembrie....

- Dupa Raportul Curții de Conturi cu privire la abaterile care au avut loc in timpul mandatului lui Petru Marginean, au sosit și deciziile finale, dupa analizarea contestațiilor depuse de acesta. Astfel, decizia cu nr. 100 a Curții de Conturi arata ca fostul primar al Devei, Petru Marginean, este bun…

- Doua blocuri de locuinte cu 10 etaje vor fi construite in zona facultatilor Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" pe bd. Dimitrie Mangeron. Proiectul apartine firmei ICPE Trafil si este intr-o faza avansata de avizare, urmand ca, la mijlocul acestei saptamani, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) sa fie…

- Judecatorii din Constanta au respins actiunea Primarului municipiului si a Municipiului Constanta, ca fiind prescrisa. Altfel spus, chiar daca era indreptatita, actiunea a fost promovata in instanta mult prea tarziu Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au admis, in principiu,…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a efectuat, in anul financiar 2017, plați in valoare totala de 1,73 miliarde de euro catre fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale – fiind inregistrat cel mai ridicat nivel al plaților efectuate intr-un an prin Programul…

- Nicolae Sardarescu este nemulțumit de implicarea lucratorilor din secția de Poliție a orașului Horezu in problemele punctuale care apar și implicit de șeful secției, Dumitru Andrei Emilian, care a creat se pare o lipsa de comunicare in raport cu conducerea Primariei și Consiliul Local. Edilul susține…

- La sfarsitul lui 2015, primarul Ion Orbulescu dadea ordinul de incepere al lucrarilor de asfaltare in comuna si in satele apartinatoare, Macoviste, Petrilova si Nicolint. Doi ani mai tarziu, in septembrie 2017, a avut loc si receptia celor 8,5 km, pentru care s-au alocat fonduri, din bugetul Ministerului…

- Consiliul Local din comuna cluejana Mica a aprobat acordarea sumei de 18.300 de lei din bugetul local pentru sprijinirea financiara a familiilor care au fost afectate de vijelia din luna septembrie.Conform primarului Tiberiu Zelencz, valoarea totala a pagubelor produse de vijelie…

- O sculptura a artistului Maxim Dumitraș, aflata in patrimoniul orasului Singeorz-Bai, a fost taiata și dusa la fier vechi de angajatii Primariei, in urma unei decizii a primarului Traian Ogagau. Advertisement Lucrarea, intitulata ”Veriga”, a fost realizata in anul 2004, la initiativa unei companii italiente…

- Lucrarea, intitulata "Veriga", face parte dintr-un ansamblu de opere ale sculptorului Maxim Dumitras si a fost realizata in anul 2004, la initiativa unei companii italiente din orasul Singeorz-Bai. Firma a platit lucrarea si a donat-o Primariei, sculptura de mari dimensiuni fiind instalata la intrare…

- Manevra pe fata a procurorilor DNA Bucuresti. Chiar in ziua in care trebuia sa semneze tranzactia judiciara cu primaria Constanta, administratorul companiei de salubrizare Polaris M Holding, Eduard Martin, a fost retinut de procurori. Anchetatorii vor sa obtina arestarea sa intr-o cauza de presupusa…

- Sunt doua proiecte importante, pentru care au fost intocmite documentațiile de avizare a lucrarilor de intervenții și au fost aprobați, de catre Consiliul Local, indicatorii tehnico-economici. Valoarea lucrarilor este mare in ambele cazuri și de aceea proiectele au fost depuse pentru obținerea de fonduri…

- Consiliul Local al municipiului Constanta a adoptat in sedinta de indata incheierea tranzactiei judiciare dintre Municipiul Constanta si societatea Polaris M Holding SRL in scopul stingerii litigiului ce formeaza obiectul dosarului civil nr. 2711 99 2016, aflat pe rolul Curtii de Apel Iasi. Hotararea…

- Consiliul Local al municipiului Constanța a fost convocat într-o ședința de îndata astazi, începând cu ora 15.30. Pe ordinea de zi se afla un singur proiect: Proiect de hotarâre pentru aprobarea încheierii tranzacției judiciare dintre Municipiul Constanța…