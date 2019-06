Intr-o declarație data la Inalta Curte de Casație și Justiție, in procesul privind presupusa mita primita pentru construirea cartierului social Henri Coanda, fostul primar al Constanței Radu Mazare a susținut ca ar fi fost amenințat de un ofițer de poliție și un procuror din Madagascar. „Consider ca mi-au fost incalcate drepturile de ambele state, Madagascar și Romania, in momentul in care am fost adus forțat in Romania, fara posibilitatea de a ma prezenta in fața unei instanțe in statul Madagascar și cand am fost preluat de escorta romaneasca fara a exista o hotarare de extradare emisa de o…