Radu Mazare a scapat azi de un mandat de arestare. Decizia, definitiva

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, cere revocarea mandatului de arestare preventiva emis in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 9 ani si 10 luni de inchisoare. Solicitarea lui Radu Mazare va fi analizata zilele urmatoare de judecatorii Inaltei Curti de Casatie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei nu va revoca mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 9 ani si 10 luni de inchisoare. In prezent, Radu Stefan Mazare se afla…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, cere revocarea mandatului de arestare preventiva emis in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 9 ani si 10 luni de inchisoare. Solicitarea lui Radu Mazare va fi analizata azi de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate contesta o decizie a Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia a respins cererea inspectorilor ANI de verificare a averii lui Radu Stefan Mazare, fostul primar…

- Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, solicita rejudecarea dosarului "Retrocedarilor de pe litoral", in care a fost condamnat definitiv de Inalta Curte la 9 ani de inchisoare deoarece acest proces s-a judecat in lipsa sa. Motivul: era fugit in Madagascar, unde a cerut azil politic. Cererea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, contesta pedeapsa primita in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, respectiv noua ani de inchisoare. Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, va fi adus azi in fata judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei Pentru azi este programat primul termen in apelul unui dosar in care Mazare este suspectat de conflict de interese, luarea de mita, dare de mita, abuzul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, marti, mentinerea mandatului de arestare preventiva pe numele fostului primar Radu Mazare, judecat in dosarul ''Polaris''. Radu Mazare se afla inchis la Penitenciarul Rahova, unde ispaseste o pedeapsa de noua ani de inchisoare primita in dosarul…