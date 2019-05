Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, fost primar al municipiului Constanta, a fost adus luni seara din Republica Madagascar, cu avionul, de o escorta a Politiei Romane, pe Aeroportul Otopeni din Bucuresti. Acesta are e executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare pentru coruptie. Escorta a fost formata din patru ofiteri de politie.…

- Compania TAROM a facut publica informatia si a introdus in sistemul de rezervari, cursa Otopeni – Baia Mare – Otopeni RO 617/618. Programul este urmatorul: decolare OTP 14.40 – aterizare BAY 16.05, respectiv decolare BAY 16.30 – aterizare OTP 17.50. Din 4 martie, Compania Nationala Tarom a mai dat startul…

- Politia Romana anunta ca, in cadrul unei actiuni coordonata de DIICOT si realizata impreuna cu autoritatile din Germania, au fost confiscate 11 kilograme de droguri de mare risc, cinci persoane fiind arestate. Gruparea ar fi distribuit cantitati mari de droguri, in special in cluburile de noapte…