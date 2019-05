Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava in care se afla fostul primar al Constanței, Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-și ispași pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania, a aterizat, luni seara, pe Aeroportul Henri Coanda București, cu o intarziere de 20 de minute, din cauza furtunii.Fostul edil…

