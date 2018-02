Stiri pe aceeasi tema

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, va fi invitata din aceasta seara a emisiunii Fabrika. Edilul va povesti cum a gasit Primaria cand a venit la carma orasului, cu ce se confrunta, ce a reușit sa schimbe deja, dar si ce planuri grandioase are.

- Actualul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, ar fi un potențial candidat al Partitului Democrat la eventualele alegeri locale din Chișinau, care au urma sa fie pe 20 mai 2018. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari in cadrul unei conferințe de presa.

- Primarul de București, Gabriela Firea, va veni intr-o vizita oficiala la Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.

- Actualmente, la Primaria municipiului Chisinau puterea este uzurpata, iar in fruntea Primariei este o persoana venita pe usa din spate care nu are nicio legitimitate. Declaratia a fost facuta de presedintele Fractiunii Partidului Liberal in CMC, Ion Cebanu, la dezbaterile publice cu tema: „Interferente…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, a vorbit despre realizarile sale la implinirea celor 100 de zile de mandat, informeaza Noi.md. Radu afirma ca a preluat conducerea Primariei intr-o situație deplorabila, a deconspirat scheme de corupție și abuzuri in majoritatea direcțiilor municipale.…

- Primarul general interimar de Chișinau, Silvia Radu, a declarat intoleranța zero fața de abuzurile grave din spitalele municipale, noteaza Noi.md. ”In ultimele zile, am primit numeroase plingeri de la doctori și asistente medicale in care mi se semnaleaza abuzuri grave ale administrației spitalelor…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a anunțat ca a inceput procesul de curațare a canalizarii. Aceasta a adaugat pe pagina sa de facebook o imagine, unde se vede cum un tractor cu un utilaj special curața canalizarea.

- Crearea unui batalion mixt moldo-românesc este demult așteptata. Republica Moldova se afla într-o zona seismica deosebita și practica internaționala demonstreaza ca anume în cazuri excepționale vecinii își acorda sprijin. Declarația a fost facuta de catre Ghenadie Cosovan,…

- Primarul general interimar al Capitalei, Silvia Radu a inaintat un ultimatul pentru șeful Direcției Sanatate, Mihai Moldovanu, noteaza Noi.md. Ultimatumul a venit in cadrul ședinței saptaminale a primariei Chișinau din aceasta dimineața. Potrivit primariței, acesta ar trebui sa dea dovada de onoare…

- Primarul general interimar de Chisinau, Silvia Radu, s-a intalnit sambata, 3 februarie, cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, care se afla intr-o vizita in Republicii Moldova. Discutiile dintre cei doi primaru s-au axat pe aspecte ce tin de aprofundarea colaborarii bilaterale, schimb de experienta…

- Primarul interimar, Silvia Radu, a dispus efectuarea unei anchete interne la Direcția sanatații a CMC. Radu dorește sa vada activitatea economico-financiara pentru anii bugetari 2017 – 2018 ai acestei instituții.

- Pretorii de sector din municipiul Chișinau au fost luați la rost de primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, in aceasta dimineața, in cadrul ședinței de astazi a serviciilor Primariei, noteaza NOI.md. Primarul s-a aratat indignata de indeplinirea necalitativa a lucrarilor de deszapezire a capitalei. Silvia…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, recunoaște ca în oraș exista probleme cu poleiul, însa afirma ca autoritatile nu au utilaje moderne si sunt obligate sa faca treaba cu oamenii angajați. Potrivit ei, angajații lucreaza în teren, dar este nevoie de timp. În replica…

- Primarul general interimar, Silvia Radu, reacționeaza la declarațiile reprezentantilor PL din Consiliul municipal Chisinau. Aceștia au acuzat-o de incompetența, iar motivul, potrivit lor este ca la o saptamina dupa ninsoare, strazile nu sint inca curațate, anunța NOI.md In replica, primarul general…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, a declarat ca motivul pentru care deszapezirea orasului se produce cu tehnica invechita este cauzat de faptul ca liberalii din CMC ar fi corupti si ca timp de zece ani nu au procurat utilaje noi.

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, afirma ca jurnalistii postului de televiziune TV8 ar fi venit la domiciliul ei si i-ar fi „interogat copilul”, in timp ce ea nu se afla acasa. In acest context, primarul a acuzat reprezentantii mass-media de „hartuire” si de incalcarea normelor deontologice.

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, participa astazi, 24 ianuarie 2018, la evenimentele organizate cu prilejul marcarii a 10 ani de la semnarea Acordului de infrațire intre municipiile Iași și Chișinau.

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, a declarat miercuri, 24 ianuarie, la Iasi, unde participa la evenimentele consacrate celor 10 ani de la semnarea Acordului de infratire intre municipiile Iasi si Chisinau, ca nimeni nu poate nega legatura de sange dintre moldoveni si romani.

- Restrictionarile pentru intrarea jurnalistilor straini pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt admisibile. Declaratia a fost facuta de catre deputatul si secretarul Comisiei parlamentare cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media, Corneliu Mihalache, in cadrul emisiunii „Fabrika” de…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu a convocat dimineata sedinta Comisiei pentru situatii exceptionale. Edilul a solicitat sa fie majorat numarul utilajelor implicate in deszapezire.

- Trecerea subterana de pe Viaductul din preajma Spitalului Clinic Municipal nr. 1, va fi reparat[, noteaza NOI.md. O dispoziție in acest sens a fost emisa de Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu. Despre starea deplorabila a pasajului subteran pietonal seful administratiei…

- Primarul general interimar, Silvia Radu, a insistat preț de citeva minute in cadrul ședinței saptaminale a Primariei Capitalei ca șeful Direcției generale comerț, alimentatie publica si prestari servicii, Marcel Zambițchi, sa-i spuna o data limita, cind urmeaza sa vina cu soluții concrete privind problema…

- Daca in municipiul Chișinau vor avea loc alegeri locale anticipate, funcția de primar va fi caștigata tot de un liberal. Declarația a fost facuta de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, in cadrul emisiunii „Moldova in direct" de la postul public de televiziune, transmite IPN.

- Primaria municipiului Chisinau a identificat sursele financiare necesare pentru schimbarea tuturor lifturilor din capitala, care au o vârsta mai mare de 43 de ani de exploatare, potrivit unui comunicat de presa, scrie provincial.md Dupa cum a anuntat în cadrul sedintei operative…

- Cu ceva timp in urma am asistat cu toții la un spectacol de prost gust, care mie, personal, mi –a lasat un gust amar. E vorba de instalarea bradului in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Doamne, ce vanzoleala! Ba vine bradul din Ucraina cu trenul. Ba nu mai vine cu trenul. Ba il aduce, ba intarzie.…

- În capitala sunt aproximativ 700 de ascensoare cu termenul de exploatare expirat: mai vechi de 25 de ani. Iar din 2009 pâna acum au fost schimbate doar 25 de ascensoare și modernizate în jur de 40. Primarul interimar Silvia Radu a declarat ca este inacceptabila o astfel de situație…

- Oficiul Alianței Nord-Atlantice, deschis pe 8 decembrie la Chișinau, nu încalca neutralitatea Republicii Moldova. Oficiul este o misiune diplomatica ce are drept scop informarea cetațenilor despre NATO. Afirmația a fost facuta de catre Victor Juc, vicedirectorul Institutului de Cercetari…

- Anunțul ca primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a semnat la Londra un acord de grant de cinci milioane de euro pentru izolarea termica a cladirilor din Chișinau l-a determinat pe primarul suspendat, Dorin Chirtoaca, sa aminteasca faptul ca dansul a gandit acest proiect, iar acum cineva „culege…

- Proiectul privind eficienta energetica si izolarea termica a cladirilor publice din municipiul Chișinau, demarat de primarul suspendat al capitalei Dorn Chirtoaca, este continuat de primarul interimar Silvia Radu. Ultima se afla la Londra unde a semnat astazi Acordul de Grant in cadrul proiectului Eficienta…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a semnat Acordul de grant in cadrul proiectului „Eficienta energetica in cladirile publice din Chisinau”, in valoare de 5 milioane de euro, transmite NOI.md. Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se afla, in perioada 5-8 decembrie…

- Primarul interimar, Silvia Radu, a creat astazi un grup de lucru care va efectua o ancheta de serviciu pentru a stabili daca cei responsabili de aducerea bradului din Ucraina la Chișinau pot fi sancționați disciplinar. Radu considera ca situatia privind achizitionarea bradului de Craciun din Regiunea…

- Ca urmare a situatiei privind achizitionarea si transportarea bradului de Craciun din Regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina pana la Chisinau, fapt care a adus prejudicii de imagine institutiei Primariei municipiului Chisinau, Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, s-a

- Primaria municipiului Chisinau va achizitiona cel putin 10 apartamente, pentru a asigura cu spatiu locativ persoanele defavorizate si care necesita imbunatatirea conditiilor locative. Despre aceasta a anuntat in cadrul sedintei operative primarul interimar, Silvia Radu.

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, afirma ca femeile din Primarie sunt discriminate, iar acest fenomen ar fi promovat in institutie de catre persoane publice precum ar fi liberalul Valeriu Munteanu. Potrivit ei, este intolerabil ca un lider politic sa promoveze misoginismul in public.

- Bradul din Piața Marii Adunari Naționale, care a fost instalat de Primaria municipiului Chișinau, a fost deja impodobit și poate fi inaugurat. Despre aceasta a anunțat primarul interimar Silvia Radu, care din banii proprii a achiziționat bradul pentru Chișinau. Aceasta a postat imagini video cu bradul…

- Autoritațile responsabile din municipiul Chișinau au muncit pana tarziu in noaptea pentru a instala bradul și luminițele de pe el, iar astazi a demarat impodobirea pomului. Primarul interimar Silvia Radu a posta cateva poze pe pagina ei de facebook, in care arata ca se implica plenar in acest proces.…

- Primarul interimar Silvia Radu a anunțat acum cateva minute ca a identificat un alt brad care va fi inalțat in Piața Marii Adunari Naționale. Pentru ca s-a pierdut mult timp in așteptarea bradului din munții Carpați, Silvia Radu s-a reorientat pentru un brad din Chișinau. Acesta nu are inalțimea de…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, spune ca bradul intarzie „din cauza ca așa-zise persoane publice impiedica transportarea lui”, dar, cel mai probabil, va ajunge la Chișinau in aceasta seara. Declarația a fost facuta inaintea ședinței Consiliului municipal Chișinau, transmite IPN. Silvia…

- Alexandru Fleaș și Oleg Poiata au primit o lovitura sub centura. Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a semnat astazi, 30 noiembrie 2017, dispozițiile privind retragerea din funcție a șefului Direcției generale transport public și cai de comunicație, Oleg Poiata și, respectiv,…

- Primarul interimar, Silvia Radu, a fost in Piața Marii Adunari Naționale in aceasta seara. Aceasta, impreuna cu unii colegi de-ai sai ar fi deja stabilit locul in care urmeaza sa fie plasat bradul de circa 30 de metri, care urmeaza sa fie adus din Carpații ucraineni. Primaria a anunțat zilele acestea…

- [caption id="attachment_29735" align="alignleft" width="300"] In fotografie: Primarul de Nisporeni, Grigorii Robu[/caption] Primarul de Nisporeni vrea sa ajunga deputat in Parlament. Dar cu o singura condiție: sa-și incheie cu suces actualul mandat de primar, sa mai obțina unul și apoi sa incerce sa…

- Dispozitia primarului interimar al Capitalei, Silvia Radu, prin care functionarilor municipali le este interzisa comunicarea directa cu jurnalistii, este o actiune care nu se inscrie in obligatiile asumate de catre autoritatile centrale si cele locale de a face actul decizional mai transparent. De aceasta…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, s-a plans din nou pe situatia de la Primarie, subliniind ca fiecare departament si directie se considera organ autonom si nu coopereaza intre ele.