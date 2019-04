Radu Herjeu, lui Valeriu Nicolae, după demisia din USR: Nu ești suficient de plin de ură ”V-am mai spus ca oamenii buni trebuie incurajați, indiferent de ce parte a baricadei se afla. Pentru ca, altfel, vor fi copleșiți de oamenii rai, oamenii ambalaj, oamenii impostori. Și, in loc de parteneri de dialog, chiar și in contradictoriu, nu vei mai avea in fața decat niște maști schimonosite de ura. Iar oamenii buni pleaca atunci cand trebuie sa raspunda pentru inepțiile unuia ca caramitru jr, sau cand pe poziția a doua a listei pentru europarlamentare a alianței din care faci parte e un impostor agresiv. Sau, dimpotriva, atunci cand proprii fani te ataca pentru ca nu ești suficient… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

