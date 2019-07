Radu Herjeu, ipoteză care dezbină Alianţa 2020: Cioloş s-a decis să fie premierul lui Iohannis "Domnu' Cioloș zice: ”Romanii așteapta conținut, sa vada ce idei avem pentru Romania, nu sa vada cu ce costum s-a imbracat cutare, ce pantofi a avut, pastile a mai luat.” De unde ințeleg ca a decis sa fie premierul lui Iohannis, nu al lui Barna. PS. Domnu' Cioloș, daca romanii așteptau idei de la alianța dvs., nu va votau acum doua luni, inainte de a auzi vreuna care sa nu fie un slogan gaunos! Iar pentru un partid plin de oameni-ambalaj, chiar e ușor amuzant sa vorbiți despre ”conținut”.", a scris Herjeu pe pagina sa de Facebook. Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

