- Potrivit deputatului USR, partidul de opoziție din care face parte se va opune acestei numiri motivand lipsa de competența a deputatei PSD. Iulian Bulai s-a adresat intr-o postare pe Facebook Președintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen care incurajeaza incompetența PSD, iar partidul…

- Dan Barna, presedintele USR, sustine ca Viorica Dancila trebuie sa o retraga propunerea de comisar european, Rovana Plumb, deja acceptata de Ursula von der Leyen, si sa faca o alta propunere, o persoana competenta si integra.Intr-un dialog cu Denise Rifai la Realitatea TV, prezidentiabilul…

- Partidele PNL si USR cer premierului Viorica Dancila retragerea Rovanei Plumb de pe lista comisarilor europeni. Ambele partide au anuntat astazi ca nu sunt de acord ca Rovana Plumb sa reprezinte Romania la Bruxelles.

- "Pfff, am auzit ca Ciolos si oamenii-ambalaj trimisi de partidele-cortina la Bruxelles au facut un scandal monstru si au cerut demisia lui Macron pentru ca a propus-o pentru functia de comisar european pe una care a fost nevoita sa returneze 45.000 de euro sifonati pentru angajari fictive. Nu…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…

- Victor Ponta i-a ironizat pe liderii opoziției USR-Plus, Dan Barna și dacian Cioloș, prin asociere cu cea mai veche meserie din lume. Liderul PRO Romania a spus despre Barna- candidat la alegerile prezidențiale- ca este un „virgin politic” care s-a asociat cu „o fata de oraș”, referindu-se la Cioloș.…

- „Acum, la incheierea mandatului Romaniei in fruntea Consiliului UE, si dupa ce Corina Cretu si-a parasit postul de Comisar European pentru a deveni eurodeputat in formatiunea lui Victor Ponta, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker o rugase pe Viorica Dancila sa nu numeasca pe altcineva“,…

- Rovana Plumb a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, fiind reconfirmata, prin vot, ca presedinta a PSD Dambovita. In plus, fiul sau, Andrei…