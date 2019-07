Radu Herjeu, atac după decizia CCR: Mă întreb care-i penalul "Pana acum, in mintea dlui Barna, odihnita temeinic de pastila albastra, cand Livia Stanciu vota impotriva deciziilor CCR, era o dovada clara ca majoritatea judecatorilor greșea sau, mai grav, raspundea comenzilor ciumei roșii. Acum, pentru ca același magistrat a dat un vot care nu convine oamenilor-ambalaj, a devenit și ea, brusc, „varful de lance al penalilor din politica romaneasca”. Ținand cont ca a fost numita de Iohannis, ma intreb care-i penalul al carui varf de lance e", a scris Herjeu pe pagina sa de Facebook. Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Acest articol reprezinta o opinie.

