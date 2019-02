Radu Gorduza, despre planurile Affidea Romania pentru anul 2019: Avem in vedere noi dezvoltari prin achizitii

Stiri pe aceeasi tema

- Essential Phone (PH1) a fost un smartphone foarte interesant la momentul lansarii din punct de vedere al constructiei si design-ului, insa o serie de decizii ciudate referitoare la camera, disponibilitatea redusa si pretul foarte ridicat l-au tinut departe de pasionatii de tehnologie mobila. In ciuda…

- Gabriela Cristea așteapta cu emoție maxima sa nasca pentru a doua oara, iar toata lumea din jurul ei ii este alaturi. Implinita in plan personal și familial, Gabriela Cristea a fost prezenta la petrecerea aniversara a Adelinei Pestritu, acolo unde a facut senzație pe… ringul de dans. Prezentatoarea…

- Piata serviciilor medicale private, in ansamblu, este in plin proces de consolidare prin fuziuni si achizitii, astfel incat este foarte mult loc de a creste calitatea si accesul pacientilor la servicii medicale de un standard superior. In ceea ce...

- Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat ca o eventuala ordonanta de urgenta privind anularea hotarârilor completurilor de 5 judecatori de la Curtea Suprema, ar fi gresita si nu ar îndrepta abuzurile, ci ar avea scopul de a-i permite

- Pe retelele de socializare au fost publicate rapoarte ample ale Integrity Initiative in care se vorbeste intre altele despre o posibila influenta asupra rezultatelor alegerilor parlamentare din Moldova.

- Volkswagen ar putea fi nevoita sa-si intensifice planurile de productie in masa a vehiculelor electrice, pentru a atinge obiectivele europene de reducere a emisiilor de gaze, a declarat directorul executiv al companiei, citat de Reuters.

- Liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca si-a folosit "uneltele" de la PNL Sibiu pentru a determina, miercuri, schimbarea conducerii Camerei Deputatilor. "Planurile presedintelui Iohannis, care saboteaza absolut toate masurile bine intentionate ale unui…

- Secretarul general interimar al PSD Codrin Ștefanescu a anunțat, marți seara la un post de televiziune, ca miercuri va avea loc o ședința a Comitetului Executiv Național al PSD, urmata de declarații in care "sa spunem public cum ne-am adaptat hachițelor lui Klaus Iohannis"."Noi am avut o intalnire…