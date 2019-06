Stiri pe aceeasi tema

- De cele mai multe ori, atunci cand ploua afara, aceasta stare se transfere și in sufletul nostru. Privim picaturile mari de ploaie care se așeaza pe geam, ne focalizam atenția pe ele și fara sa ne dam seama, empatizam cu ele. In acel moment, se face transferul de energie, starea noastra fizica și psihica…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat duminica seara, ca prezenta romanilor la urnele de vot arata dorinta de a face o schimbare in politica romaneasca. "E o zi mare pentru Romania, o zi mare pentru romani. Vreau in primul rand sa le multumesc iesenilor, cei care au inteles ca Iasul ramane in…

- Ajutorul financiar vine in contextul in care Regiunea de Nord-Est a Romaniei a suferit daune semnificative ale infrastructurii, terenurilor agricole și locuințelor ca urmare a precipitațiilor abundente din august 2018.

- Toți romanii care indeplinesc anumite condiții pot obține lunar o suma neașteptata, scrie capital.ro. Este vorba despre un ajutor financiar de 2,250 de lei pe luna. Potrivit unui anunț facut de Ministerul Muncii banii vor fi acordați persoanelor care angajeaza persoane cu dizabilitați. Citeste…

- Din acest an a fost instituit un ajutor de minimis pentru cultivatorii de usturoi, iar vestea buna pentru acestia este ca valoarea prevazuta initial The post Ajutorul financiar pentru cultivatorii de usturoi se tripleaza appeared first on Renasterea banateana .

- ”Euro 200” este un program social lansat in urma cu 15 ani, prin care statul acorda ajutor financiar elevilor și studenților, in vederea achizitionarii de calculatoare. Conform calendarului ”Euro 200”, termenul-limita pentru depunerea cererilor este 19 aprilie 2019, inclusiv, anunța Ministerul Educației. Ajutorul…

