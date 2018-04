Stiri pe aceeasi tema

- Știrile despre starea de sanatate a indragitei cantarețe de muzica populara, Ionela Prodan au curs lanț. Ambele fiice au incercat sa transmita publicului ca mama lor se va face bine și ca situația nu este atat de critica. Jurnaliștii de la Evenimentul Zilei vin, insa cu vești care ne intristeaza…

- Consiliul Judetean Harghita in parteneriat cu Consiliul Judetean Covasna au castigat doua proiecte europene in valoare totala de peste 171 mil. lei (aproximativ 38 mil. euro) pentru pentru reabilitarea unui troson rutier de peste 64 km, care porneste din Baraolt si merge pana la Odorheiu Secuiesc.…

- Ioan Andone, deranjat de situația in care se afla Dinamo: ”Scoaterea clubului din pasa proasta nu se face prin scandal”. Situația dificila in care se afla in prezent clubul de fotbal Dinamo i-a nemulțumit pe mai mulți foști componenți ai echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare. Ioan Andone se numara printre…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, marti, ca s-au confirmat cinci noi decese provocate de gripa, trei cazuri in judetul Cluj, unul in Bacau si unul in Bucuresti. Read More...

- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…

- "Din punct de vedere al numarului de persoane decedate in accidente rutiere la un milion de locuitori, Romania se clasifica acum pe locul 2, dupa Bulgaria, cu 97 de victime, mult peste limita europeana: Spania si Danemarca- 37 de victime, Olanda- 33 de victime, Suedia- 27, Marea Britanie- 28. Surprinzator…

- Vorbind despre siguranța in trafic, in lume mor aproape 13 mil. de oameni anual, 25.000 de oameni in UE, adica 70 de oameni pe zi, iar in Romania circa 5 oameni pe zi, astfel, aproximativ 2.000 de oameni au decedat in 2016 din cauza accidentelor rutiere, a declarat Secretarul General al Uniunii Naționale…

- Pista de pe Aeroportul Otopeni are nevoie de investitii, deoarece este plina de gropi si taie rotile aeronavelor, a declarat duminica directorul Tarom, Werner Wolff, care a spus ca, din aceasta cauza, operatorul national este nevoit sa schimbe rotile de trei, pana la cinci ori pe saptamana, in loc sa…

- In contextul avertizarilor hidrometeorologice de Cod Galben și Portocaliu ce vizeaza ninsori abundente și viscol pentru județele din sudul și sud-estul țarii, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizate inca de ieri pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgența care pot interveni…

- In ultimele 24 de ore, conform diagnozei INHGA-CNPH, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias), a fost in crestere pana la valoarea de 10800 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii martie (6700 mc/s). De asemenea, debitul Dunarii aval ...

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- O scapare a Codului Rutier face ca soferii care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera 97 de lei. In doar 1,8 secunde numarul poate sa fie a...

- Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției la pensiile private din Pilonului II, in cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei. Oficialii europeni spun despre economia țarii noastre ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța…

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Daca pana acum, CSM Politehnica Iasi obtinea rezultate bune in conditii financiare precare, situatia actuala este alta. Jucatorii ieseni au ajuns cu banii la zi intr-un moment in care din punct de vedere sportiv situatia nu e deloc grozava. CSM a pierdut ultimele trei partide oficiale: in campionat,…

- Situatia s-a deblocat la Termocentrala Mintia. Marti, Ministrul Energiei, Anton Anton, impreuna cu vicepremierul Viorel Stefan au venit sa discute cu energeticienii, care au declansat luni un protest spontan. Ajunsi la Mintia, oficialii de la Bucuresti au intrat la discutii cu administratia Complexului…

- Se pare ca reprezentanții magazinului din Arad, in care un șoarece a fost filmat printre produse lactate, au trimis, prin e-mail, o plangere penala pentru inșelatorie, catre Parchet. Vizat ar fi cel ce a filmat șoarecele, despre care reprezentanții supermarketului spun ca l-ar fi pus acolo intenționat,…

- Cea de-a 20-a etapa a Ligii Nationale masculine se va incheia luni cu partida BC SCM Timisoara - Phoenix Galati. Se anunta un duel interesant cu banatenii, in mare forma in aceasta perioada, angrenati in lupta pentru podium, pe de o parte si cu galatenii capabili sa faca un joc bun si sa furnizeze o…

- Traficul va fi restrictionat sambata pe anumite artere din Capitala, in contextul desfasurarii la Sala Palatului a Congresului PSD. Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca debarcarea si imbarcarea participantilor la congres se vor face pe banda I pe calea Victoriei, intre str. Stirbei Voda…

- Unul dintre cei mai cunoscuti economisti americani din lume, Jeffrey Sachs, cel care i-a consiliat pe Mihail Gorbaciov si Boris Eltin pentru introducerea economiei de piata dupa colapsul Uniunii Sovietice, a spus ieri la Bucuresti ca Romania trebuie sa ramana o economie deschisa si sa pledeze pentru…

- Moartea a doi barbati de nici 50 de ani creste, din pacate, lista victimelor pe care virusul gripal le-a facut, in actualul sezon. Doi pacienti – unul in varsta de 46 de ani din Caras-Severin si celalalt de 47 de ani, din Hunedoara – au pierit dupa ce au contractat virusul gripal tip A. Boala […] Sunt…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni cu usile inchise miercuri la ora 15:00 GMT pentru a discuta despre situatia din Siria, la solicitarea Frantei si a Marii Britanii, au declarat marti diplomati, relateaza AFP. Reuniunea are loc "din cauza deteriorarii situatiei pe teren in Siria…

- La acest sfarsit de saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 696 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 201.000 de lei.

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- Daca va simțiți iritați și epuizați, va concentrați din ce in ce mai greu iar oboseala iși spune cuvantul, inseamna ca aveți lipsa de fier, iar daca nu veți lua masurile care se impun, e posibil sa se introduca și anemia, scrie secretele.com. In consecințe, consumați cat mai multa sfecla, ficat,…

- In pofida conditiilor meteo nefavorabile, pina la aceasta ora toate localitațile au fost reconectate la energia electrica, informeaza Noi.md. Referitor la intervențiile salvatorilor pentru deblocarea mijloacelor de transport, au mai fost inregistrate astfel de cazuri in apropiere de satul Cazaclia,…

- Nostradamus a fost unul dintre cei mai faimosi astrologi ai tuturor timpurilor. El s-a nascut in Franta in 1503, intr-o familie bogata de evrei. Situatia materiala i-a permis acestuia sa studieze deopotriva matematica si medicina, dar si astrologia si stiintele oculte. Un individ scund si vioi, cu barba…

- Iarna a pus stapanire si pe Vestul tarii. A nins in ultimele doua zile, astfel ca, in Oradea, utilajele de deszapezire au iesit pe strazi. In ceea ce priveste drumurile judetene, CJ Bihor a anuntat ca s-a intervenit pe toate cele cinci zone, insa vicepresedintele Traian Bodea s-a declarat nemultumit…

- Situația pe drumurile din Romania este dezastruoasa! Doua austostrazi, A2 și A4, au fost inchise, acestea adaugandu-se la mai multe drumuri naționale care s-au inchis. Mai mult, nici oficialii bulgari nu doresc sa iși asume niciun risc și au anunțat ca nu mai primesc autocamioane din Romania la intrarea…

- Timpul pe care un politist il petrece acasa asteptand un posibil telefon din partea angajatorului, pentru a se prezenta de urgenta la serviciu, trebuie considerat "timp de lucru" si platit ca atare, a decis zilele trecute Curtea de Justitie a UE. In Romania, de la 1 ianuarie politistii sunt fortati…

- Cifrele situeaza judetul pe primul loc pe tara, dupa numarul de decese, si pe al doilea loc, dupa Bucuresti, in functie de numarul total al imbolnavirilor. CNSCBT arata ca, in a doua saptamana din luna februarie, activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in judetul Iasi, in municipiul Bucuresti…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- "Situația din Siria se deterioreaza considerabil" și "daca nu va exista niciun element nou, atunci ne vom indrepta spre o catastrofa umanitara", spune ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves le Drian, potrivit Le Point.

- In cursul nopții de 17/18 februarie 2018, politistii Biroului Rutier din Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului Alba Iulia si a localitatilor rurale arondate, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si depistarea acelor conducatori auto ce conduc autovehicule dupa ce au consumat…

- Bianca si Steliano Filip s-au lovit de o situatie alarmanta in Croatia. Aflati acolo deoarece el a debutat recent la echipa Hajduk Split. Din pacate, micuta lor a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Volei Alba Blaj a pierdut derby-ul etapei a XVII-a a Diviziei A1 la volei feminin, scor 1-3 (25-18, 20-25, 26-28, 16-25), cu Știința Bacau și se indeparteaza de cel de-al patrulea titlu consecutiv. Echipa din „Mica Roma s-a impiedicat in Moldova, dupa o partida in care s-a prezentat modest și nu contat…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Iași și o femeie de 84 de ani din București au decedat din cauza gripei. Ambii pacienți aveau condiții medicale preexistente iar in timp ce pentru femeia de 84 de ani medicii nu știu daca a fost sau nu vaccinata, barbatul din Iași nu era vaccinat antigripal. Centrul…

- In prima luna a anului 2018, pe drumurile din judetul Dambovita, s-au inregistrat trei accidente rutiere grave, soldate cu decesul unei persoane, ranirea grava a altor trei si vatamarea corporala a sapte persoane. De asemenea, s-au produs 40 de accidente de circulatie usoare, in urma carora 51 de persoane…

- Au fost inregistrate doua noi decese din cauza gripei. Este vorba de doi barbati in varsta de 40, respectiv 50 de ani din județul Mures. “S-au inregistrat doua decese, din patru cazuri care ne-au fost confirmate. O persoana care a decedat in 31 ianuarie era din Sighișoara și avea o tulpina A H1N1, iar…

- Au fost inregistrate patru noi decese din cauza gripei. In total, de la inceputul sezonului rece, opt persoane au murit in acest context, potrivit datelor publicate de Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste judetul Alba, de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ianuarie au…

- Verde pentru Biciclete a stabilit calendarul evenimentelor din acest an, care vor fi organizate la Timișoara, dar și in apropiere. Potrivit voluntarilor din cadrul campaniei, prima pedalare este programata pentru data de 8 martie, de Ziua Femeii. La fel ca-n anii precedenți, iubitorii mersului pe doua…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au decedat, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal, fiind inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Accidentele provocate de consumul de alcool s-au ținut lanț in acest weekend. Polițiștii au intervenit la trei astfel de accidente dintre care unul a fost provocat de o tanara de 28 de ani care nu deținea nici permis de conducere.

- In acest week-end, polițiștii rutieri au depistat sapte conducatori auto care au comis infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Acestia sunt cercetati dupa ce au condus sub influenta bauturilor alcoolice, fara permis sau cu valabilitatea autorizatiei provizorie de circulatie expirata.…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Vaslui si Vrancea se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa. Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto care…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta de azi nota Directiei Resurse Umane si Organizare nr. 26642 2017 privind suspendarea din functie a judecatorului Nicolae Stanciu, de la Curtea de Apel Constanta, ca urmare a trimiterii sale in judecata. Nicolae…

- Situația financiara precara i-a facut pe cei de la FC Academica Clinceni sa traverseze cu greu acest sezon. Pe teren lucrurile au stat insa bine pentru echipa antrenata pana in urma cu cateva zile de Eric Lincar in condițiile in care ilfovenii au terminat acest an pe locul șase in clasamentul la zi.…