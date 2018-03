Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind despre siguranța in trafic, in lume mor aproape 13 mil. de oameni anual, 25.000 de oameni in UE, adica 70 de oameni pe zi, iar in Romania circa 5 oameni pe zi, astfel, aproximativ 2.000 de oameni au decedat in 2016 din cauza accidentelor rutiere, a declarat Secretarul General al Uniunii Naționale…

- Incendiile de vegetatie din sud-estul Australiei au distrus locuinte si au provocat moartea vitelor, fortand sute de oameni sa-si paraseasca locuintele, in contextul in care focul este alimentat de vanturi uscate, relateaza Reuters. Incendiile, despre care se crede ca au fost declansate sambata de fulgere,…

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- Plafonarea dobanzilor, prevazuta intr-un proiect aflat in dezbaterea Parlamentului, ar putea duce la reducerea creditelor acordate populatiei, la scaderea consumului si ar putea afecta investitiile, ducand la o atenuare a cresterii economice, arata un studiu realizat la solicitarea bancilor.…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a ”legilor justitiei”, precum si unele reglementari…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- In acesta seara pompierii de la ISU Prahova au fost solicitati la o interventie ceva mai neonisnuita.Purtatorul de cuvant al SIU Prahova, Raluca Vasiloae, spune ca este vorba despre o alunecare tasare, de teren, in localitatea Boldesti Scaieni, zona Seciu, fenomentul de tasare manifestandu se pe o suprafata…

- Desi pare ireal, sute de oameni sunt obligati sa isi mute domiciliu, in urma unei hotarari judecatoresti. Comuna Rociu, din judetul Arges a pierdut 778 de hectare, printr-o decizie a Curtii de Apel Pitesti, iar in acele zone locuiesc circa 250 de localnici. Ciudat este ca judecatorii au dat 600 de hectare…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, in urma caruia și-au pierdut viața 65 de persoane. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte.…

- Trei moldoveni care se indreptau cu masina spre Bulgaria au ramas blocati in nameti aseara in judetul Ialomita din Romania. Ei se deplasau pe un drum inchis din cauza vremii nefavorabile, iar salvatorii romani nu stiu cum au reusit sa treaca de filtrele politiei.

- Europarlamentarul Siegfried Muresan susține ca prioritatea guvernului Dancila este slabirea justiției. Oficialul argumenteaza ca de cand a fost investit, singura preocupare a cabinetului a fost apararea corupției. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține ca guvernul Dancila nu are alta preocupare…

- Numarul deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 65. Doar in ultimele cinci zile, 11 oameni au murit dupa ce au contractat virusurile de tip A si B.Cel mai recent caz a fost inregistrat in judetul Cluj. Gripa face ravagii si in Ucraina.

- Mai multe curse aeriene de pe Aeroportul Ciampino, Roma, decoleaza cu zeci de minute intarziere spre Romania, din cauza vremii nefavorabile. Este pentru prima data, in ultimii sase ani, cand ninge la Roma.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza...

- Spalatul pe maini reprezinta unul dintre modurile prin care poate fi prevenita mortalitatea infantila din cauza pneumoniei, in proportie de 25%, si din cauza diareei, in proportie de 50%. Aceste doua afectiuni omoara intre 3 si 5 milioane...

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a “facut de ras in toata Uniunea Europeana”. Turcan a precizat ca este nevoie de o mobilizare a energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania. “Ministrul Justiției Tudorel Toader…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ieri, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), ca una din prioritatile ei in acest mandat este corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor publice ale autoritatilor locale. Premierul…

- „Musai-Muszaj” cere executarea silita a Primariei Cluj in cazul placuțelor multilingve FOTO Membrii miscarii „Musai-Muszaj” au organizat un flashmob in centrul Clujului, in semn de protest fața de refuzul municipalitații de a monta cele 12 placuțe multilingve la intrarile in oras. La evenimentul…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal, potrivit Agerpres. „Din punct…

- Vorbind despre o posibila decizie cu privire la scandalul iscat de inregistrarile de la DNA Ploiești, Codrin Ștefanescu, secretarul general-adjunct al PSD, s-a aratat nemulțumit de comportamentul autoritaților din Romania pana in acest moment. Politicianul l-a criticat acid și pe Tudorel Toader, ministrul…

- Vedem necesitatea unei schimbari a politicii de achizitie engross a energiei electrice. Daca preturile medii pe piata spot erau mai mici decat cele de pe piata forward, in 2018 s-a inversat aceasta tendinta si acum toata lumea se duce spre „cat mai repede posibil”, a spus Valeriu Binig, partener…

- Politia Romana: 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea…

- Momente de panica pentru 13 oameni aflati intr-un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi, in Vaslui. Autovehiculul care transporta persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in zona localitatii Cretesti. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Desi este iarna, temperaturile de cateva saptamani nu mai scad ziua sub 0 grade, deci in concluzie se poate munci in aer liber. Drept dovada sunt doua santiere in aceasta perioada in Vaslui. 1 Strip Mall, constructie ce a inceput anul trecut in toamna. 2 magazin dedeman, constructie inceputa in decembrie…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Aproximativ 300 de artiști- cantareți, scriitori, actori, fotografi etc- au cerut printr-o petiție modificarea Codului Fiscal și au marturisit ca nu au de gand sa depuna declarația 600, asumandu-și toate riscurile financiare. „Subsemnatii – artisti si lucratori culturali cu activitate independenta…

- Gripa a facut o victima si in Hunedoara. Un barbat de 62 de ani a murit, ceea ce inseamna ca, de la inceputul sezonului, s-au inregistrat 10 decese in Romania din cauza gripei. Barbatul avea probleme cardiace si nu era vaccinat. Desi a primit tratament nu a putut fi salvat. Nu se stie exact ce tulpina…

- In ianuarie 2018, avocata Nicoleta Popescu a castigat, pentru Vasile Victor Stanciu, un proces intentat statului roman. Omul s-a plans mai intai instantelor din tara ca a fost agresat de politisti, dar justitia din Romania a considerat ca tratamentele degradante aplicate barbatului sunt acceptabile.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.„Ministrul…

- Romania si Polonia sunt impotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei, au declarat la Bucuresti ministrii de externe din cele doua tari.

- In ultima vreme asist la tot mai multe discutii cu privire la plecarea din tara (potentiala sau efectiva) a unor cunoscuti. Oameni care au aici o cariera bine conturata, dar care nu mai suporta ca fiecare iesire din casa sau fiecare contact cu autoritatile sa fie prilej de urias consum nervos. Discutiile…

- De vorba cu Andrei Rosu despre Atlantic Challenge Andrei Rosu Dupa cea mai grea cursa de anduranta din lume , echipa Atlantic 4 s-a întors duminica ,28 ianuarie, acasa. Echipajul a plecat pe 14 decembrie din insulele Canare și a ajuns în Antigua pe 21 ianuarie. Andrei Rosu,…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in judecata la CJUE pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, emitand totodata si avize motivate pe tema pietelor financiare, a sigurantei rutiere si a greutatilor si dimensiunilor…

- Oameni buni, avem o veste ce tine de domeniul fantasticului. Pe internet a aparut o petitie pentru sustinerea in functie a ministrului Educatiei, dl “Genunche”. Absurdistanul s-a nascut in Romania! Zilele trecute credeam ca pentru locurile din Guvern, inclusive pentru pozitia de premier, in cadrul PSD…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al treilea deces din acest an, o femeie de 40 de ani. Medicii din tara vecina sustin ca femeia nu era vaccinata si ca avea probleme de sanatate.

- Presedintele Klaus Iohannis nu s-a ferit sa-i laude pe protestatarii care au manifestat in Bucuresti, spunand ca “sunt de admirat”. “Am urmarit cu foarte mare atentie protestele. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit, cu toate ca vremea a fost destul de rea, sa arate politicienilor din Romania ca…

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Medicii sunt in alerta si cer vigilenta maxima, din cauza epidemiei de rujeola din tarile vecine. In Ucraina, de la inceputul anului, au fost inregistrate 1.300 de cazuri, iar in Romania, doar in ultima saptamana - 86.

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Rovinieta s-ar putea scumpi cu 200% pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone, potrivit unui proiect de ordonanta guvernamentala, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), remis, miercuri, AGERPRES.…

- In ciuda salariilor mai mult decat atractive, e criza de controlori de trafic aerian. Romania va avea nevoie, in urmatorii 7 ani, de aproximativ 200 de specialisti numai la Bucuresti, dar e loc de mai bine in toate sediile Romatsa din tara. Pregatirea unui om de care, intr-o singura zi, depinde soarta…

- Magdalena Badița a fost aleasa delegat satesc in cadrul adunarii satești care a avut loc luni, 15 ianuarie 2018, la Archia, și la care au participat 15 persoane cu drept de vot și cu domiciliul in localitate. De asemenea, au fost prezenți consilierii locali Luminița Hurgoiu și Irinel Faur- desemnați…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, a fost blocat, in aceasta dimineata, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o…

- Ambasada SUA: Romania, exemplu in combaterea corupției Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…