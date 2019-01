Stiri pe aceeasi tema

- Femeia s-a maritat in rochia de mireasa, iar dupa 18 ore de la ceremonie a murit. Heather Mosher a fost ceruta in casatorie chiar in ziua in care a aflat despre boala de care sufera. Aceasta a incercat timp de cateva luni toate tratamentele posibile, insa au fost fara succes. Soțul ei i-a…

- Nunta a avut loc la cinci zile dupa ce familiile celor doi sarbatorisera logodna și nimeni nu prevedea ca se va ajunge aici. Mai exact, totul a pornit de la bijuteriile miresei. Familia mirelui a aflat ca familia tinerei mirese a luat toate bijuteriile pe care acesta le daduse proaspetei sale soții,…

- Anamaria Prodan a ajuns de urgența la spital in aceasta dimineața, avand nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanța, dupa ce a acuzat stari de rau. Se pare ca impresara se indrepta spre clinica, in momentul cand au inceput durerile și nu a mai putut ajunge singura acolo. Dupa ce și-a revenit, a…

- Mihai Constantinescu a ajuns de urgența la spital, starea de sanatate a artistului in varsta de 72 de ani nu este tocmai buna. Acesta a avut astazi nevoie de intervenția doctorilor și a fost transportat de urgența la un spital din București, unde a fost internat. Mihai Constantinescu ieșise in oraș…

- Doi politisti din Braila au fost batuti mar de mai multi barbati si au ajuns la spital, vineri noapte (26 octombrie). Oamenii legii au fost chemati de vecinii agresorilor care dadeau o petrecere. Scenele halucinante au avut loc in cartierul Chercea din Braila. In jurul orei 22.30, vecinii agresorilor…

- Incidentul s-a petrecut in Hunedoara, miercuri. Angajatii care l-au descoperit pe barbatul de 56 de ani au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor, iar medicii de pe o ambulanta sosita la fata locului au reusit sa il stabilizeze si l-au transportat la spital in stare grava. Conform politistilor…

- Fostul component al Craiovei Maxima, Aurica Beldeanu, a ajuns la spital, luni seara, dupa ce i s-a facut rau când a vazut cum sicriul cu trupul neînsufletit al lui Ilie Balaci era scos din Biserica &"Sfântul

- BATJOCURA LA SPITAL INDIFERENTA…Fata s-a intors la spital cu piciorul infectat dar medicii au refuzat sa o consulte, reprosandu-i ca a vrut selfie cu ursul. NEPASARE…Fata muscata de urs la Gradina Zoologica din Barlad a fost externata dar a suferit o complicatie iar starea sa s-a agravat. Cu piciorul…