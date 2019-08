Stiri pe aceeasi tema

- Surse din PSD au declarat, pentru Mediafax, ca intrunirea coaliției va avea loc, luni, la ora 10.00, la Palatul Victoria. Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica la Antena 3, ca temele pe care le va aborda cu premierul vizeaza posibile masuri pe care le poate lua Guvernul și Parlamentul, in…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca PSD va decide sa aiba un candidat comun cu ALDE, daca in luna august va face cercetari sociologice noi.Citește și: O polițista a IZBUCNIT, in versuri, la adresa sistemului: 'Cine morții voștri sunteți? Sa va bateți joc de noi?' "La…

- ”Ideea unei colaborari nu este rea. A fost infirmata de dl președinte Calin Popescu Tariceanu, dar niciodata sa nu spui niciodata in politica. Ma gandesc la Pro Romania care, in anumite condiții, eu știu, poate intrand la guvernare, ar putea susține candidatul PSD. Deocamdata, dl președinte Victor…

- Calin Popescu Tariceanu, in direct duminica seara la Antena 3, a facut mai multe declaratii cu privire la alegerile prezidentiale, dar si la remanierea guvernului Dancila. Acesta a spus ca in eventualitatea in care nu va fi candidatul comun al aliantei PSD-ALDE, va cauta o alta formula de alianta, probabil…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, în cazul în care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidențiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care îl conduce va cauta o alta formul de alianța, posibil cu Pro România, scrie Mediafax. UPDATE 22.58 Calin Popescu Tariceanu…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica seara, la Antena 3, ca va propune Biroului Politic al ALDE, care va avea loc luni, remanierea ministrului de Externe Teodor Melescanu. Tariceanu a precizat ca il apreciaza pe Teodor Melescanu, dar ca amandoi stiu ca exista o problema legata…

- Calin Popescu Tariceanu a spus duminica, la Antena3, intrebat daca va candida la prezidențiale, ca aceasta candidatura ar fi mai utila daca ar avea o susține cat mai larga. El a spus ca vrea sa candideze și a vorbit și de o posibila alianța cu Pro Romania, daca ALDE nu va avea un candidat comun cu…

- ”Noua putere din PSD, personificata de doamna Dancila, incearca o tatonare, daca nu chiar o cochetare cu instituția prezidențiala și, ca atare, in materie de justiție, cel puțin, incearca sa semnalizeze o schimbare de macaz. Ori, situația lui Calin Popescu Tariceanu, care putea fi tranșata de mult,…