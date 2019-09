Stiri pe aceeasi tema

- DECLARATIE POLITICA : Dr. Viorica Chereches, deputat PNL de Maramures: „ Suferinta bolnavilor nu trebuie tranzactionata politic” Ministerul Sanatații, prin persoana care detine portofoliul de ministru, a propus reducerea cu 81,3 milioane de lei a bugetului total alocat programelor naționale de sanatate…

- Proaspat inregimentat in PSD, fostul vicepreședinte PMP Radu Cristescu a declarat luni la Antena 3 ca sondajele invocate de ALDE pentru susținerea lui Calin Popescu Tariceanu la prezidentiale sunt un „mar otravit”.„ALDE a crescut, a crescut, a crescut pana s-a trezit dimineata si a cazut din…

- Jurnalista Sorina Matei a publicat, in acesta seara, un document semnat de Paul Stanescu, pe vremea cand acesta era președintele Consiliului Județean Olt, in care se acorda aviz favorabil unei afaceri cu panouri fotovoltaice. Beneficiarii proiectului: membri ai clanului Oaca. Documentul postat de jurnalista…

- Ecaterina Andronescu a fost demisa vineri de premierul Dancila din funcția de ministru al Educației dupa ce a declarat joi seara la Antena 3, in legatura cu crimele de la Caracal, ca ea a invațat sa nu se urce in mașina cu oameni necunoscuți. Anunțul a fost facut de Viorica Dancila pe Facebook: Am decis…

- Declarație cinica facuta de purtatorul de cuvant al CNAS, miercuri, in cea de-a 17-a zi in care sistemul informatic din sanatate nu a funcționat. Daniel Osmanovici, purtatorul de cuvant al instituției, a declarat, pentru RFI, ca „oamenii mor oricum. Și cu, și fara sistem“, scrie Hotnews. „Medicii…

- Clujeanul aflat în vacanta cu familia în reginunea de nord a Greciei, care și-a pierdut în mod tragic soția și copilul în vârsta de doar 8 ani, a povestit reporterului Antena 3 Oana Iancu – departe de camerele de luat vederi – coșmarul prin care a trecut.…

- Gabriela Firea a fost intrebata, joi, intr-o interventie telefonica la Antena 3, daca se va implica in campania electorala pentru alegerile prezidentiale alaturi de PSD.”Suta la suta. Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara la un moment dat din toata functiile politice. Sunt membru…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca saptamana viitoare va face o conferința de presa pentru a-și anunța intențiile politice de viitor. La intrebarile repetate ale jurnaliștilor Antena 3, Firea nu a exclus o candidatura la prezidențiale și le-a spus ca pot interpreta cum doresc declarațiile…