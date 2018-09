Radu Crăciun: Bun venit n țara bătrnilor! ​Traim intr-o țara care imbatranește și se depopuleaza intr-un ritm amețitor. In ultimii 30 de ani populația a scazut cu 3,5 milioane de locuitori, iar prognozele ONU arata ca, pana in 2050, va mai pierde inca 3,3 milioane de locuitori, scrie Radu Craciun pe blogul personal. Adica țara in care traim va avea a șaptea cea mai drastica reducere a populației din lume. Problema insa nu va fi doar ca vom fi mult mai puțini, ci și ca vom fi mult mai batrani. Conform estimarilor, pana in 2060 o treime din populația acestei țari va avea peste 65 de ani. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

