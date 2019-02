Radu Craciun: Administratorii pensiilor de la Pilonul II se intreaba daca mai e rentabil sa-si continue activitatea

Administratorii Pilonului II incearca in aceste zile sa stabileasca daca mai este sau nu rentabil sa se ocupe de pensiile private ale romanilor, in conditiile adoptarii OUG 114.



Inca din ianuarie, Pension Europa - asociatie din care fac parte si administratorii fondurilor de pensii private din Romania - atragea atentia asupra efectelor nefaste ale OUG 114 asupra industriei.



Statul n-a tinut, insa, cont de acel avertisment si a continuat sa pregateasca aplicarea ordonantei in domeniul pensiilor private. Mai exact, Cabinetul Dancila le cere administratorilor sa isi majoreze consistent…