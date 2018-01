Stiri pe aceeasi tema

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Politia a intrat imediat pe fir si ancheteaza cazul, dar identitatea asa-zisului prieten nu a fost inca declinata. Cert e ca demersul sau nu a fost incununat de succes. "O persoana a realizat o poza secreta cu Michael Schumacher si a scos-o la vanzare pentru o suma foarte mare de bani", noteaza…

- Anul 2017 l-a gasit in fruntea Ministerului Transporturilor pe Razvan Cuc, care, pe parcursul mandatului sau de niciun an, a fost des criticat si acuzat, atat de Opozitie, cat si de mediul de afaceri, ca este un ministru slab. Chiar si premierul Mihai Tudose, la un moment dat, i-a atras atentia lui…

- 'Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- Cei prezenti au amintit de pregatirea, modestia si devotamentul acestuia, dar si de credinta sa, evocata inclusiv de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel: 'A fost un om profund credincios. A mostenit aceasta credinta de la stramosii sai maramureseni, ca, mai tarziu, sa si-o consolideze…

- Alexandru Cumpanașu, șeful Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), a facut o radiografie ampla a evenimentelor politice din Romania, la sfarșit de an."PE FATA, FARA PERDEA SI FARA ATACURI LA PERSOANA SAU INJURII despre: legile justiției, statul de drept, USR (Uniunea Suntem…

- Tragedie in muntii Alpi din Elvetia. Trei oameni au murit in urma unor avalanșe. Victimele sunt doi barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 29 si 39 de ani. Doi dintre ei erau turisti din Elvetia, iar unul din Franta.

- Astazi, 23.12.2017, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de Alexandru Cumpanașu, in calitate de președinte a participat la ceremonialul religios și militar al depunerilor de coroane și jerbe de flori in amintirea eroilor jandarmi decedați la Revoluție, ce…

- Top 10 FIFA 1. Germania 2. Brazilia 3. Portugalia 4. Argentina 5. Belgia 6. Spania 7. Polonia 8. Elvetia 9. Franta 10. Chile

- Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei și realizatorul emisiunii „Ambasador”, anunța prima ediții a interviurilor cu diplomați de la mutarea la Antena 3. Ambasadorul israelului in Romania transmite un mesaj de o importanța fara precedent pentru țara noastra,…

- Astazi, 12 Decembrie 2017, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condusa de președintele Alexandru Cumpanașu a avut o intalnire cu Grupul de Lucru din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) responsabil cu elaborarea și dezvoltarea proiectelor de acte normative…

- Pe numele sau adevarat Jean-Philippe Smet, el a vandut aproximativ 100 de milioane de discuri si a jucat in cateva filme, anunta BBC. El a primit titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare din partea presedintelui Jacques Chirac, in 1997. Francezii il numeau simplu "Johnny al nostru".…

- Mesajul sopranei Angela Gheorghiu, dupa moartea Regelui Mihai. Soprana Angela Gheorghiu a scris un mesaj emoționant, pe pagina sa de Facebook, dupa moartea Regelui Mihai. „In viața mea am avut privilegiul și onoarea sa il cunosc pe Majestatea Sa Regele Mihai in diferite ocazii, sa fim vecini chiar,…

- Custodele Coroanei va face o declarație catre țara, marți, la ora 19, iar miercuri va fi facut public in detaliu programul funeraliilor Regelui Mihai, a anunțat Casa Regala. Fostul suveran a încetat din viața marți, la ora 13, ora României, la reședința…

- Președintele Klaus Iohannis i-a decorat vineri, de Ziua Naționala, pe Lucian-Silvan Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Paza, Silviu Predoiu, adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, Ionel-Sorinel Vasilca, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, și pe Eduard…

- FIFA a prezentat posterul oficial al Cupei Mondiale 2018 din Rusia. Afișul a fost dezvaluit marți la Moscova, cu trei zile inaintea tragerii la sorți a grupelor turneului final. Posterul oficial al CM 2018 a fost realizat de renumitul artist rus Igor Gurovich (50 de ani), care a ales ca figura centrala…

- Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul viitor, magazinele vor fi deschise doar in prima și in ultima duminica a lunii, iar incepand cu 1 ianuarie 2019, vor fi deschise doar ultima duminica a lunii, pentru ca in 2020 comerțul in zilele de duminica…

- Un contingent al Armatei Nationale va participa la Parada militara de la Bucuresti, desfasurata vineri, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti, alaturi…

- Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania, Kelemen Hunor, a primit Ordinul „Steaua Romaniei” pentru interesul sau de a promova cooperarea culturala dintre romani si maghiari. Dupa 17 ani, Hunor risca sa piarda acest titlu, din cauza unei decizii a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, ar fi fost santajat de Liviu Dragnea in chestiunea rachetelor Patriot, a sustinut Rares Bogdan, sambata, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO. Afirmatiile realizatorului tv sunt contrazise de Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru…

- Tripla campioana a Romaniei, Volei Alba Blaj și-a aflat adversarii din Grupa A a Champions League, competiția stelara la care reprezinta Romania pentru al treilea an la rand: Volero Zurich (Elvetia), ASPTT Mulhouse VB (Franta), Developres Skyres Rzeszow (Polonia), in urma tragerii la sorți de astazi…

- Vineri, 17 noiembrie 2017, de la ora 17.00 (ora Romaniei), Volei Alba Blaj isi va afla adversarii din grupa Ligii Campionilor, ceremonia voleiului european urmand a se desfasura la Moscova (transmisa in direct la Laola1.tv). In cadrul Galei Voleiului European se vor decerna si distinctii individuale…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a decis sa reduca puternic numarul celor care vor fi decorați cu Legiunea de Onoare, pentru a 'reda sensul' celei mai inalte distincții a statului francez, creata de Napoleon, dar cazuta in ultimul timp oarecum in banalitate, transmite AFP. Pentru perioada…

- In urma incendiului din 30 octombrie 2015, la clubul Colectiv au decedat un numar de 64 de persoane, acestora adaugandu-li-se pe 27 iulie 2017 Razvan, un tanar ranit in incendiu si care si-a pus capat zilelor neputand suporta durerea pierderea iubitei sale, in fatidica seara de 30 octombrie.…

- Pentru ca Adrian Rugina sa revina in memoria pietrenilor an de an, consilierul local Catalin Misaila a intocmit o propunere de hotarare privind organizarea anuala a unei manifestari intitulate “Memorial Adrian Rugina”. Pentru inceput nu va fi un festival rock, ci doar o gala, la care sa participe trupe…

- Sambata, 21 octombrie 2017, la Hotel Caro din București, a avut loc Adunarea Generala a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), unde s-au reunit peste 800 de delegați din toata țara, reprezentanți ai organizațiilor membre CNMR. Presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, a vorbit, la…

- Vicepreședinta Partidului Unitații Naționale, Ana Guțu, a fost decorata cu cea mai inalta distincție a Franței - Ordinul Național al Legiunii de Onoare al Republicii Franceze in Grad de Cavaler.

- ”Ca importanta va fi educatia si aici vom avea ca obiectiv principal cresterea cu 0,13% a bugetului educatiei in urmatorii ani pentru fiecare an, asa cum am facut si in ultimii doi ani, cresterea cu 33% a bugetului cercetarii pentru fiecare dintre anii 2018, 2019, 2020, in al doilea rand si ca prioritate…

- "Nu ai cum sa pui universitati, institutii, academii sa formeze un partid politic. (...) Lasati-i sa vorbeasca, pentru ca nu e singurul lucru pe care il veti auzi de la oameni carora, nestiind despre ce e vorba, le este teama. Vor spune ca suntem securisti, vor spune ca suntem nebuni, nu va scapa…

- Aproape 1000 de delegați din toata țara participa sambata, 21 octombrie 2017, la Conferința Naționala/ Adunarea Generala a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR).Reprezentanții organizațiilor membre ale CNMR au dezbatut teme precum „planul de masuri pentru Celebrarea Centenarului…

- Alexandru Cumpanașu spune ca in cei trei ani de existența ai CNMR au existat inițiative concrete care au blocat jefuirea Romaniei. "In foarte multe sectoare sunt lucruri pe care le-am infaptuit deja. Pot sa va spun ca au fost situații limita in care hoția din energie, de exemplu, am stopat-o…

- Regizorul Cristian Mungiu a fost decorat cu cea mai inalta distincție a statutului francez. Intr-o ceremonie la ambasada Franței, el a primit insemnele de Cavaler al Ordinului Național al Legiunii de Onoare. Decorația i-a fost inmanata de ambasadoarea Franței la București, Michele Ramis. In anul 2007,…

- Simona Halep se menține pe primul loc în clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitații astazi, în timp ce Mihaela Buzarnescu intra, în premiera, în top 100, pe locul 89. Simona Halep este pentru a doua saptamâna lider în…

- Regizorul Cristian Mungiu va primi saptamana viitoare insemnele de Cavaler al Ordinului Național al Legiunii de Onoare, cea mai inalta distincție a statului francez, a anunțat vineri seara directorul Institutului francez din București, Christophe Gigaudaut. "În acest an, Franța…

- Simona Halep, jucatoarea anului? Sportiva noastra a fost nominalizata de WTA pentru acest trofeu. Romanca Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin, a fost nominalizata de asociația profesionista de profil (WTA) la titlul de ”Jucatoarea Anului”, alaturi de Garbine Muguruza (Spania), Jelena…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de decorare a profesorului Elias Dobre, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, in semn de "inalta apreciere pentru contributia personala semnificativa pe care a avut-o la dezvoltarea proiectelor de cooperare romano-germane,…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea României felicita Ministerul Cercetarii și Inovarii pentru realizarile de pâna acum, una dintre ele fiind scutirea de impozit pe venituri, de 16 la suta, pentru activitațile desfașurate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare. Scutirea…

- Olanda a castigat meciul de acasa cu Suedia, scor 2-0, dar a pierdut calificarea la barajul pentru Cupa Mondiala, intrucat avea nevoie de o victorie si mai mare pentru a remonta deficitul de la golaveraj.

- Asociatia Inginerilor Geodezi Independenti (AIGI) s-a alaturat recent Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei. Odata cu aderarea, AIGI s-a angajat sa participe la programe de cercetare, de educație in domeniul geodeziei,domeniul topografic, sa sprijine dezvoltarea cercetarii științifice,…

- Targul de investiții ExpoReal Munchen a adunat un numar record de 41.500 de vizitatori și peste.1 500 de firme expozante. In topul participarii, Romania a ocupat un onorabil loc 6, dupa Austria și Elveția, dar inaintea altor țari ca Franța sau Italia. Anul acesta, din delegația care a reprezentat Romania…