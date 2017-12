Stiri pe aceeasi tema

- Satmarenii se pot prezenta pentru efectuarea plaților la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) azi, 28 decembrie pana la ora 18.30, și in 29 decembrie pana la ora 10.00. Miercuri, 3 ianuarie, la DITL se vor putea plati doar amenzile și taxele, dar certificatele fiscale pentru instrainarea bunurilor…

- Avand in vedere operațiunile financiar-contabile cat și cele asupra programului informatic și a bazei de date in legatura cu inchiderea fiscala a anului 2017 precum și deschiderea anului 2018, este necesar ca in zilele de 29.12.2017 și 03.01.2018 sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aseara la Chișinau a avut loc cea de-a 7-a ediție a Balului Brazilor de Craciun. Timp de 3 saptamani, peste 3000 de vizitatori au admirat și au votat lucrarea lor preferata, iar ieriau fost anunțați invingatorii!

- Cosmin Morega, viceprimarul municipiului Motru, a oferit cate un brad celor care au trecut vineri prin zona cladirii de Impozite și Taxe Locale. Morega a explicat ca a cumparat brazii cu bani din buzunarul sau deoarece a aflat ca unii cetateni...

- Petre Apostol La fel ca si in sezonul trecut, echipa care a eliminat pe Tricolorul LMV Ploiesti din CEV Challenge Cup la volei masculin a pierdut in urmatorul tur. Atunci a fost vorba despre campioana Portugaliei, AJ Fonte do Bastardo Azores, care a cedat, in optimile de finala, cu Galatasaray Istanbul,…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov,…

- Daca ai un animal de companie, sigur te-ai confruntat cu una dintre situațiile astea, cand bradul și toate decorațiunile de Craciun au fost distruse. “Scuze!” “Jur ca n-am fost eu.” “Trebuie sa ajung in varf!” Gasește pisica A leșinat bradul… Se pare ca cineva a uitat sa hraneasca pisica “Nu imi place…

- ''O brad frumos, o brad frumos, cu cetina tot verde,'' cam asa incepe indragitul colind german. Insa ramurile acestui brad sunt naturale sau artificiale? Consumatorii constienti se intreaba deseori ce tip de brad sa aleaga, artificial sau...

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea, a vizitat astazi, 13 decembrie a.c., alaturi de Cristiana Bucur, directorul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița, și de alți reprezentanți ai acestei instituții, mai multe familii dambovițene din comunele…

- In cursul zilei de miercuri, 6 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au identificat si depistat un barbat, cetatean strain, la scurt timp dupa comiterea infractiunilor de uz de arma fara drept, tulburarea ordinii si linistii publice si lovirea sau…

- TELEKOM SPORT LIVE STEAM ONLINE ROMANIA - ANGOLA Click aici pentru a vedea Romania-Angola Cele mai importante momente ale partidei: Min. 10 Pentru prima oara in acest meci, Angloa se distanteaza la doua goluri. Este 6-4 pentru africance. Min. 6 Dragut marcheaza spectaculos,…

- Miercuri, 6 decembrie, la Tribunalul Vaslui s-a incheiat procesul in care ginerele omului de afaceri Emil Savin a fost judecat sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, fiind acuzat ca a omorat un cioban dupa ce l-ar fi calcat intentionat cu masina. Judecatorii au amanat pronuntarea sentintei…

- Primarii din Chișinau, Bucuresti, Cluj si Brasov ar trebui sa dea un telefon primarului din Oradea si sa-l intrebe cum a reusit sa transforme piata Unirii din Oradea, piata centrala a orasului pe modelul celor din Viena sau Budapesta.

- Mirela Chera este sef serviciu asistenta sociala in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, avand aceasta functie si la momentul comiterii presupuselor infractiuni investigate in dosar. Martorul le-a spus judecatorilor ca fostul director…

- Carne expirata de trei ani, branza, lapte, mezeluri si dulciuri cu termene de valabilitate depasite de luni intregi au fost gasite de inspectorii Directiei Generale de Politie Locala Sector 4, la un magazin alimentar si la o unitate de tip fast-food din zona Tineretului.Citește și: Scapat…

- PREMIU MERITAT.. Primaria Vaslui a ajuns pe podium la Ateneul Roman, la inceputul lunii, in cadrul unui eveniment organizat de Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), primind premiul de excelenta in amenajarea spatiilor verzi si locuri de joaca. „A fost pentru mine o onoare sa primesc acest premiu,…

- Aproximativ o suta de angajați ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui au blocat, marți dimineața, activitatea printr-un protest spontan in curtea instituției nemulțumiți ca nu și-au primit salariile. De altfel, o parte dintre beneficiarii de servicii ai instituției…

- Evolutia economica pozitiva din ultimii ani, bazata in principal pe consum, influenteaza in mod semnificativ modul in care romanii investesc in afaceri. Potrivit unei analize KeysFin privind situatia IMM-urilor, buticurile alimentare, magazinele de cartier si cele din centrele comerciale, alaturi de…

- Turcia a ordonat retragerea militarilor sai care participau la manevre ale NATO in Norvegia, a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, care acuza faptul ca el, alaturi de Ataturk, au fost prezentati ca "dusmani" in acest exercitiu, scrie AFP.

- S-a deschis un nou salon de frumusete, cosmetica si ingrijire personala – Salon A17 Salon A17 Bibliotheque Concept. Situat in Pitesti, pe strada Take Ionescu, bloc q2, salonul de infrumusețare A17 vine cu un nou concept, ce asociaza frumusețea, relaxarea și lectura intr-un singur loc. In salonul de…

- Tinerii de la Centrul „Sf. Maria” din Golesti, structura aflata in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, isi expun zilele acestea lucrarile la sediul Primariei Golesti. Pentru aceasta expozitie, tinerii au lucrat intens in ultimele saptamani, pregatind adevarate…

- Secretarul general-adjunct, Codrin Stefanescu, a prezentat, vineri, cum ar urma sa se aplice viitoarea lege a raspunderii magistratilor, persoanele acuzate putand sa aiba instrumentele necesare a merge impotriva procurorului lor de caz.

- Șeful Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL) Satu Mare, Iosif Drimuș, va fi condus pe ultimul drum duminica, 12 noiembrie. Va reamintim ca acesta a murit joi, 9 noiembrie. Iosif Drimuș va fi inmormantat la Cimitirul de pe strada Amațului. „Colectivul Primariei municipiului Satu Mare și apropiații…

- Directorul Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL) Satu Mare, Iosif Drimuș, a incetat din viața azi, 9 noiembrie. Acesta avea 58 de ani. Potrivit informațiilor pe care le deținem, Drimuș a suferit un anevrism cerebral in urma cu cateva zile și a fost internat la un spital din Iași. „Cu durere in…

- Nume si prenume: Petrache Rafael Telefon tata: 0744.149.525 Varsta: 12 ani Localitatea: Buzescu Diagnostic: Osteosarcom (CANCER osos) Suma necesara: 38000 Euro Tratamentul se va efectua la: Koc University Hospital, Istanbul, Turcia Nevoi concrete:Fonduri pentru finalizarea tratamentului, pentru…

- Marea surpriza a etapei a 12-a din Liga 4 Bucuresti la fotbal s-a produs sambata, cand Steaua a remizat chiar in Ghencea, scor 1-1, cu Asalt, echipa nou-promovata. Rezultatul a ajutat Academia Rapid, principala rivala la promovare a stelistilor, care si-a castigat meciul de acasa, scor 2-0, cu Metaloglobus…

- Astazi, 3 noiembrie 2017, președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea, a participat alaturi de directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala Post-ul DAMBOVIȚA: DGASPC a inaugurat un nou modul de tip familial, in Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Andreea Berecleanu a povestit pe larg despre vremurile pe care le-a trait in comunism, cu bune și cu rele. Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , a prin vremurile epocii comuniste. Vedeta, care are doi copii dintr-un mariaj anterior…

- Puține orașe se pot mandri cu o bijuterie naturala precum Parcul Crang din Buzau. Veche ramașița din nesfarșiții Codri ai Vlasiei, parcul reprezinta cel mai frecventat loc de promenada de catre buzoieni, un punct de reper in memoria colectiva, dar și [...] citește mai mult Post-ul Cat de frumos e Crangul…

- Locuri de munca in Argeș! Se cauta psiholog, psihopedagog și asistent social – 5 posturi. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza: – La Serviciul…

- Dupa ce, in urma cu doua satamani și-a pus in cap toți colegii de partid din filiala județeana, afirmand ca social-democrații argeșenii au, la acest moment, cea mai slaba garnitura de parlamentari din istorie, liderul PSD Argeș și-a cerut scuze pentru ofensele aduse colegilor care s-au simțit jigniți.…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va lansa pe 26 octombrie, la Romexpo, în cadrul târgului de agricultura INDAGRA, o campanie de informare si promovare a consumului de carne de oaie. Potrivit unui comunicat transmis marți de MADR, campania este denumita “Alege…

- "Cred ca Serena este (n.r. - cel mai frumos imbracata). Cred ca isi asorteaza foarte bine hainele. Cand este eleganta, e eleganta. Am vazut fotografii. Stie sa-si aleaga pantofi si rochii frumoase cand merge la anumite evenimente. Imi place stilul ei. A fost frumos acolo (n.r. - la Centrul National…

- Estera Tofan este una dintre ultimele persoane care a patit-o. Desi a fost surprinsa conducand fara rovinieta tocmai pe 6 februarie 2017, a aflat abia pe 18 octombrie, cand a avut treaba la Directia de Impozite si Taxe Locale (DITL). Nu mica i-a fost insa mirarea sa constate ca, oficial, ar fi fost…

- Un moment mai puțin intalnit a avut loc in Senat. Chemat sa prezinte raportul Comisiei de Aparare asupra unui proiect de lege, senatorul PSD, Tit Brailoiu, a ”uitat” ca este la munca in Senat și vorbea liniștit la telefon, ceea ce a provocat hohote de ras in Senat.A fost nevoie ca președintele…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, este suspectat ca a aparut la televizor nu cu soția lui, ci cu sosia acesteia. Pe Internet s-a iscat zarva mare, utilizatorii incercind sa ghiceasca, daca pe video este intr-adevar "sosia Melaniei" cu nasul fals. "Nu este Melania. Simplul gind…

- In luna octombrie, salonul de infrumusețare Ioana Duța Studio din Pitești va așteapta cu surprize: tratamentul pentru Revitalizare și Hidratare la prețul de 150 RON. Și, din fericire, exista locul perfect pentru frumusețea și relaxarea ta maxima! Salonul IOANA DUȚA STUDIO din PITEȘTI, Str. Gheorghe…

- Duminica a fost o zi extrem de emotionanta pentru Ilinca Vandici si Andrei Neacsu. Cei doi s-au cununat religios si l-au crestinat pe baietelul lor. Zian-Ioan. Ambele evenimente au fost incarcate de emotie, dar totul a iesit asa cum au visat.

- Politistii spun ca femeia si-a creat diferite adrese de mail pentru a comunica cu barbatul si pentru a-i cere bani, in numele unor prietene ale ei care-i spuneau ca ea se afla in spital, iar ulterior ca a murit si ca sunt necesari bani pentru succesiune, singura modalitate de recuperare a datoriilor.…

- Primaria Comunei Oltina organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector, studii S, grad professional asistent in cadrul Compartimentului Buget, Finante, Impozite si Taxe Locale.Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Studii superioare…

- De asemenea, a fost inregistrat un excedent comercial de 14,3 milioane euro (mai redus cu 30,2 milioane euro fata de aceeasi perioada din 2016). Interesant este faptul ca pe primul loc, atat la importuri cat si la exporturi, pe grupe de produse, in semestrul I din 2017, ponderi mai importante au avut:…

- Intra de azi in cinematografe Octav, debutul in lungmetraj al lui Serge Ioan Celebidachi, fiul celebrului dirijor. Frumos filmat de italianul Blasco Giurato, e o invitatie la explorarea trecutului.

- In ciuda faptului ca exista mai multe formate de carduri de memorie, cele SD si mai nou microSD sunt standardul in industria de tehnologie. Totul de la smartphone-uri, la tablete, computere portabile si chiar console de jocuri portabile folosesc micile carduri de memorie, care sunt din ce in ce mai…

- Fostul director al Complexului de Servicii pentru Persoane Varstnice „Alexandru Marghiloman”, Maria-Mirela Ionita, este la un pas distanța de a obține funcția de director adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau. Ea s-a inscris la examen dupa ce a demisionat din…

- Motivul pentru care Mirel Radoi nu mai investește la Juventus București. Daca saptamana trecuta totul era limpede, intre timp tranzactia a picat. Mirel Radoi a explicat totul, prin telefon, in direct la Telekom Sport. „Situatia nu arata foarte bine. Vreau sa le cer scuze suporterilor lui Juventus Bucuresti,…