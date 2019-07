Stiri pe aceeasi tema

- Radu Banciu a deschis subiectul, in cadrul emisiunii „Lumea lui Banciu”, despre faptul ca noii lideri ai PSD, Viorica Dancila și Eugen Teodorovici, s-au aflat la sfarșitul saptamanii la Sulina, unde au fost filmați jucand ping-pong. Tot atunci, social-democrații au renuntat la tinutele oficiale, s-au…

- Soluția pentru PSD, Pro Romania și ALDE ar putea fi alianța USL 3. "USL 3 ar fi soluția pentru PSD, Pro Romania și ALDE. (...) Lumea s-a saturat sa vada aceleași fețe eterne in politica romaneasca. S-a saturat de dinastia dinozaurilor politici", a zis Remus Borza la DC News. Un candidat…

- Calin Popescu Tariceanu: „Este un numar foarte mare de votanti, exceptional de mare, lucru care demonstreaza ca in Romania democratia este vie. Tuturor celor care au votat pentru noi, romanilor care ne simpatizeaza, votul lor ne obliga. Rezultatele exitpoll-ului sunt numai indicative, ceea ce este important…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca nu va mai nominaliza niciun premier PSD, el vorbind despre schimbarea majoritatii parlamentare, dupa alegerile europarlamentare. "Pot sa va spun, PSD nu va primi inca o nominalizare de premier, de la mine", a spus seful statului, intrebat daca va mai…

- Comisia Europeana a confirmat luni ca prim-vicepresedintele sau, Frans Timmermans, le-a trimis vineri autoritatilor romane o noua scrisoare in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile referitoare la statul de drept in Romania. Scrisoarea este adresata presedintelui Klaus Iohannis, presedintelui…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare in care avertizeaza ca Articolul 7 din Tratatul UE va fi declanșat in cazul Romaniei daca modificarile aduse Codurilor Penale vor intra in vigoare, informeaza ziare.com.Scrisoarea fost trimisa pe data de 10…

- Calin Popescu Tariceanu, co-presedintele coalitiei de guvernare PSD-ALDE alaturi de Liviu Dragnea, a declarat marti seara, la Romania TV, ca atat el, cat si liderul PSD sunt dispusi sa acorde votul in Parlament pentru restructurarea Guvernului, dar nu stie „ce ganduri” are premierul Viorica Dancila.

- Indemnizatia pe care o primeste luna de luna presedintele Klaus Iohannis a crescut cu peste 2.100 de lei, anul acesta. Prin urmare, seful statului incaseaza lunar aproximativ 24.960 de lei. Bani mai multi incaseaza si premierul Viorica Dancila. Aproximativ 2.000 de lei in plus primeste luna de luna…