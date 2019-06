Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei nu va fi data in folosinta in acest an, iar Metrorex trebuie sa angajeze 1000 de oameni numai pentru operarea acelui tronson, in afara de cei 365 de oameni care trebuie angajati pentru actuala retea in exploatare, a declarat joi presedintele Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion Radoi. "Speram sa dam drumul anul asta, dar dupa parerea mea, nici anul asta nu reusim, si iar o sa-mi spuna unii ca sunt Brucan, pe Magistrala 5 Drumul Taberei/Ghencea, pentru ca in anul 2011, cand s-a declansat acea lucrare, spuneam presei ca in 2020 o sa fie data in…