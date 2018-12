Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in mijlocul unei „crize de stat”, iar autoritațile de la București vor prelua incepand din ianuarie 2019 președinția rotativa a Uniunii Europene, in contextul in care mai „mulți politicieni condamnați pentru corupție planuiesc sa-și legifereze propria grațiere”. Este radiografia Romaniei…

- Saptamanalul german Der Spiegel face o radiografie incisiva a scenei politice romanești la aproape 30 de ani de la Revoluție, in pragul preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. In prim plan se afla modificarea legilor justiției.”Romania se afla in mijlocul unei crize de stat…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leșe, a anunțat ca in 12 ianuarie va fi comunicat numele caștigatorului, insa francezii spun ca, deși ei au oferit prețul cel mai bun, Guvernul Romaniei prefera grupul olandez Damen. „Din motive neclare, Romania incearca cu disperare sa caștige olandezul Damen in detrimentul…

- Parlamentul se reuneste, miercuri, de la ora 14:00, in sedinta solemna pentru a celebra implinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor, unde va susține o alocuțiune. Vor mai sustine discursuri Calin Popescu-Tariceanu…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani in vizita la Bucuresti Presedintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani a discutat miercuri la Bucuresti cu cei mai înalti demnitari ai statului român despre preluarea de catre România a Presedintiei Consiliului…

- Pe parcursul vizitei sale, inaltul oficial european se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul-delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu.…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile privind Brexit, Michel Barnier, se afla, astazi, intr-o vizita oficiala la Bucuresti, in cursul careia va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor si premierul Viorica Dancila, informeaza news.ro.Pe…

- Presedintele Klaus Iohannis si prim-ministrul Viorica Dancila se vor intalni, marti, cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, aflat intr-o vizita oficiala la Bucuresti. Intrevederea premierului Dancila cu Michel Barnier este programata la ora 9,00, la Palatul Victoria.…