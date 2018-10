Stiri pe aceeasi tema

- Mai puțin de 1,4 milioane de romani au ajuns la urne pana duminica, la ora 10.00, a anunțat Biroul Electoral Central in aceasta dimineața, la prima raportare din a doua zi a referendumului pentru revizuire Constituției.

- Prezenta la vot la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei era de 5,72 la suta, numarul votantilor fiind de 1.046.583 la inchiderea urmelor, la ora 21:00, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC)....

- Vrei sa votezi? Vezi aici care este secția ta In județul Arad sunt organizate 437 secții de votare. Fiecare secție are arondate mai multe strazi, in funcție de proximitatea lor fața de locația secției de votare. Pe raza municipiului Arad se afla 115 secții de votare. Alegatorii iși pot exercita…

- "S-au retras aproximativ 4.000 de oameni la nivel national, nu este o cifra foarte mare, iar baza de date pusa la dispozitie de catre AEP presedintilor de tribunale este de aproape 60.000 de persoane. (...) Nu exista riscul sa nu fie deschise sectii de votare", a declarat, joi, Muhulet, dupa sedinta…

- Social-democratul Niculae Badalau face apel, pe Facebook, pentru prezența la referendum, precizand ca va vota DA."La referendumul din 6-7 octombrie vom avea de raspuns cu DA sau NU la urmatoarea intrebare: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției adoptata de Parlament?”Legea…

- Coca-Cola și-a asumat poziția publica fața de referendumul pentru familie și anume aceea ca este impotriva deciziei de modificare a Constituției pentru inlocuirea sintagmei referitoare la casatorie ''intre soți'' cu cea a ''intre un barbat și o femeie''. Liviu Pleșoianu critica poziția luata…

- Membrii Coalitiei pentru Familie precizeaza, joi, ca initiativa lor de revizuire a Constitutiei nu are nicio legatura cu vreo formatiune politica, precizand ca resping confiscarea politica a demersului lor.

