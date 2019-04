Radiografia tranzactionarii imobiliare pentru un proprietar: sa vanda singur sau sa apeleze la o agentie?

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Fiscal de Stat reamintește ca, la data de 25 martie 2019 survine termenul limita de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar si/sau impozitul pe bunurile imobiliare, aferent perioadei fiscale a anului 2018, pentru bunurile imobiliare (inclusiv terenuri) dobindite dupa 30 iunie…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, a facut un apel catre cei din PAS, PLDM si PPDA ca sa-i ia apararea lui Vlad Filat, dupa ce ex-premierul a fost adus din nou in fata instantei miercuri, 6 februarie, fiind vizat intr-un nou dosar penal, deschis de aceasta data pe fapte de spalate de bani.

- Mult anunțata criza imobiliara și scaderea iminenta a prețurilor in imobiliare a speriat proprietarii de apartamente. In ianuarie 2019 au fost scoase la vanzare aproximativ 2300 de apartamente in București, comparativ cu 1850 in ianuarie 2018. Creșterea este de aproximativ 25%. In București sunt scoase…

- Modul cum sunt vandute bunurile confiscate va fi modificat. Fiscul vrea sa valorifice aceste bunuri intr-un timp mai scurt decat pana acum. Procedurile in vigoare de ani de zile, cu vanzari prin magazinele proprii, prin bursele de marfuri, prin licitații publice, sunt acum considerate destul de greoaie…

- Dupa ce a cucerit topurile internationale cu hit-ul “Dura”, “King Daddy” lanseaza clipul piesei “Con Calma”. Piesa este inspirata de tema melodiei “Informer”, din repertoriul artistului Snow, si ofera un mix contagios de dancehall uptempo si reggaeton. Datorita ritmului si versurilor molipsitoare, melodia…

- Vacanta politica de iarna, in cea mai mare parte nemeritata, s-a terminat si principalii actori politici s-au reintors pe meleagurile patriei. Datorita preluarii oficiale a presedintiei Consiliului UE de catre Romania la inceputul acestui an, dar si datorita vacantei, in prima parte a lunii ianuarie…

- Ministerul Sanatatii incepe o campanie de promovare a vaccinarii: "Copilaria, cel mai frumos dar." Autoritatile, Organizatia Mondiala a Sanatatii si UNICEF spera sa ii convinga pe parinti sa iși imunizeze copiii.

- Valoarea capitalului atras din tranzactiile IPO de la nivel global a crescut in 2018, pe fondul cresterii increderii investitorilor, a lichiditatilor mari, valorilor de piata solide si dobanzilor mici. De la inceputul anului 2018, s-au inregistrat 1.359 de oferte publice initiale (IPO), cu o valoare…