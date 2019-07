Stiri pe aceeasi tema

- Mama Luizei, luata cu ambulanța de la casa groazei. Femeia a aprins ieri o lumanare pentru Alexandra și spera ca fiica ei e inca in viața. Azi, in momentul in care criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele, femeia a trait un adevarat șoc.

- Polițiștii i-au spus mamei Luizei Melencu, adolescenta disparuta de trei luni, ca fata ei ar putea fi plecata cu „un Fat-Frumos” pentru ca este majora, susține femeia. Dupa reținerea suspectului din Caracal, acuzat de viol și trafic de persoane, polițiștii banuiesc ca și Luiza ar putea sa fi cazut victima…

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore, relateaza Mediafax. „Gheorghe Dinca a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, urmand…

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Politiei, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni care protesteaza pe strada. Oamenii erau gata sa-l sfartece pe criminal. Suspectul crimei…

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Poliției, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni protesteaza pe strada, transmite Mediafax.Puțin dupa ora 23.00, o autospeciala…

- Chestorul Ioan Buda, șeful demis al Poliției Romane, a declarat, ]n aceasta seara, la Caracal, intrebat de ce nu au intervenit polițiștii imediat ce au avut informații ca Alexandra este in casa lui Gheorghe Dinca, spunand ca acest lucru s-a dorit, dar procurorul nu a permis intervenția Poliției decat…

- Gheorghe Dinca se numeste presupusul criminal care le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal. Barbatul se afla in custodia politiei. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal se afla in custodia politiei. Politistii au descins vineri de dimineata la locuinta…