- Dupa doua zile in care a negat vehement ca le cunoaste pe Alexandra si pe Luiza Melencu, fata disparuta in aprilie, Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis si a povestit cu lux de amanunte cum a facut-o.

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a adus noi precizari in plin scandal al localizarii defectuoase a Alexandrei Maceșanu, victima individului din Caracal care a violat-o și a ucis-o. Inainte de a muri, Alexandra a sunat de trei ori la 112, dar STS a furnizat doar o arie de cautare, cu tehnologia…

- Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu,…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore, relateaza Mediafax. „Gheorghe Dinca a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, urmand…

- Zeci de oameni au protestat la Cluj-Napoca fata de interventia defectuoasa pentru salvarea Alexandrei, fata de 15 ani, din Caracal, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca. „Azi, la Caracal, Romania a esuat”, au scris protestatarii, care au aprins lumanari, scrie Mediafax. Protestatarii au venit, vineri…

- In cazul fetei rapite și ucise la Caracal șeful statului solicita demisii si schimbari profunde de abordare. Acesta anunta ca a cerut un raport de la ministrul de Interne si de la seful STS. "Demisiile tuturor celor care au gestionat greșit cazul de la Caracal, cu urmari atat de dramatice, sunt obligatorii.…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște faptele, au precizat surse judiciare. Individul este desparțit de mai mulți ani de soția sa, Elena, insa, in acte figureaza ca și casatorit.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…