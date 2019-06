Stiri pe aceeasi tema

- Feli lanseaza “Omule, deschide ochii”, prima fila din jurnalul ei muzical pe care-l denumeste “Feli din poveste” si care va fi dezvaluit publicului felie cu felie in urmatoarele luni. “Omule, deschide ochii”, prima felie din povestea ei, este un strigat in care artista si-a turnat tot amarul si bullyingul…

- Papa Francisc, care s-a aflat in Romania timp de trei zile, intr-o vizita istorica, a transmis și pe Twitter un mesaj catre romani: "Fecioara Maria sa-și intinda ocrotirea ei de mama peste toți cetațenii Romaniei care, in decursul istoriei, și-au pus intotdeauna increderea in mijlocirea ei. Fecioarei…

- Papa Francisc a scris duminica, pe Twitter, la putin timp dupa plecarea din Romania, un mesaj pentru romani, in limba romana. Este o premiera, in cele 3 zile de vizita in țara noastra.Citește și: Vești! I-a fost ceruta demisia lui Ludovic Orban "Fecioara Maria sa-si intinda ocrotirea…

- „Maine ma voi duce in Romania ca pelerin, pentru a merge impreuna cu fratii nostri de la Biserica Ortodoxa Romana si cu credinciosii catolici. Va rog sa va rugati pentru mine", a fost scris pe contul de Twitter al Papei. Suveranul Pontif se va afla in tara noastra de vineri pana duminica, la invitatia…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca ii este greu sa estimeze cand ar putea fi redeschise targurile de animale inchise din cauza pestei porcine, spunand ca spera sa fie „cat mai scurt” acest termen. „Nu pot sa spun acum cat va dura. Sper sa fie cat mai scurt acest termen. Nu de vointa mea…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis condoleante locuitorilor Parisului in timp ce catedrala emblematica a orasului, Notre Dame, este inghitita de flacari, informeaza Agerpres.Citește și: Vaticanul este in stare de 'șoc și tristețe' dupa incendiul de la catedrala Notre-Dame…

- Clipul de promovare a Romaniei realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala in 16 limbi, inclusiv in limba latina, a anuntat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa. "Clipul este tradus in peste 16 limbi datorita implicarii Universitatii Bucuresti…

- Clipul de promovare a României realizat de Ministerul Turismului este tradus la ora actuala în 16 limbi, inclusiv în limba latina, a anunțat, joi, ministrul de resort, Bogdan Trif, într-o conferința de presa. „Clipul este tradus în peste 16 limbi datorita…