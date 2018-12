Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au semnat, marti, la Palatul Elysee, o declaratie politica in cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele doua tari. In document se stipuleaza ca Romania si Franta vor defini impreuna si vor pune in aplicare o noua foaie de parcurs…

- Protocol de colaborare semnat intre SRR si Academia Romana Reporter Florentina Varga: "Presedintele director general Georgica Severin a subliniat ca postul public de radio va ramâne un etalon media". Georgica Severin: "Chiar daca ne luptam cu zona comerciala,…

- La Istanbul, presedintele ucrainean Petro Porosenko si Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata un acord privind infiintarea Bisericii ucrainene. „Astazi este o zi istorica”, a declarat Porosenko, citat de Interfax.

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, a salutat miercuri o 'noua etapa' in relatiile cu Rusia, dupa semnarea unui acord de cooperare strategica cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in statiunea balneara Soci de la Marea Neagra, informeaza AFP preluata de Agerpres. Acest Acord de parteneriat…

- Documentul a fost semnat astazi de catre miniștrii sanatații din cele doua țari, urmand a se inființa un comitet mixt romano-turc ce va stabilii prioritațile de cooperare. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, face parte din delegația care o insoțește pe premierul Viorica Dancila in vizita pe care aceasta…

- Firmele din Turcia au afaceri de 7 miliarde de dolari in Romania, iar autoritațile turce vor ca cifra sa creasca la 10 miliarde de dolari. Este una dintre concluziile intalnirii dintre Recep Erdogan și Viorica Dancila.

- Germania si Marea Britanie au semnat vineri un acord de cooperare militara, un semnal ca Guvernul de la Londra mentine angajamentul pentru apararea Europei in pofida impasului negocierilor cu Uniunea Europeana pe tema Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, si liderul nord-coreean Kim Jong-un au anuntat printr-o declaratie comuna ca au facut un pas mai aproape de pace prin semnarea unui acord militar comun care elimina amenintarea unui conflict in Peninsula Coreeana, transmite CNN. „A inceput…