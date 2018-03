Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a oferit un raspuns tras la indigo tarilor care i-a expulzat diplomații. Ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca tara sa va trimite acasa 60 de oficiali americani si va inchide consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg.

- Jandarmul-erou care s-a oferit in schimbul unei femei ostatica a teroristului baricadat in supermarket-ul din Trebes, sudul Frantei, a murit. Anuntul tragic a fost facut pe Twitter de ministrul francez de Interne, Gerard Collomb. Locotentent-colonelul de jandarmerie Arnaud Beltrame, de 45 de ani,…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- Ministrul bulgar de Externe Ekaterina Zaharieva a indemnat din nou UE sa-si extinda frontiera zonei de libera circulatie Schengen.Intr-un interviu acordat recent cotidianului german Die Welt, ea nu a indemnat doar la ridicarea controalelor temporare la frontiere in Uniune, ci a cerut ca…

- Opt cetateni straini au fost arestati duminica si luni in Serbia, fiind suspectati ca ar fi incercat sa filmeze sau sa intre pe teritoriul unor obiective militare, a anuntat Ministerul Apararii sarb, scrie agerpres.ro.

- Politistii de imigrari din Galati, in urma verificarilor intreprinse in prima jumatate a lunii februarie 2018, au depistat 12 cetateni straini care nu mai aveau drept de sedere pe teritoriul Romaniei.

- Presedintele Donald Trump a scris, pe Twitter, ca campania sa electorala "nu a facut nimic rau", dupa ce justitia americana a inculpat 13 cetateni rusi pentru interferenta in alegerile din 2016, relateaza BBC .

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…

- Comisar sef de politie Catalin Ionescu, atasat de afaceri interne la Paris, a primit in urma cu cateva zile Medalia de securitate interna, esalon de argint, conferita de ministrul francez de interne, Geacute;rard Collomb, prin "Ordin pentru merite deosebite in Franta". Decoratia i a fost oferita pentru…

- In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor dezmembrate a crescut cu circa 67%, intr-un context in care imigratia ilegala este un subiect deosebit de sensibil in Franta, noteaza France Presse. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron si-a facut o prioritate din acest subiect si sustine ca vrea…

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara in Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie in acest sens, transmite AP, preluata de Agerpres. Ministrul finlandez al Transporturilor şi Comunicaţiilor, Anne Berner,…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat gata sa-si seara scuze pentru ca a preluat in noiembrie pe contul sau de Twitter niste inregistrari video antimusulmane postate de o grupare britanica...

- In anul 2017, la serviciul de Imigrari din Timis au fost inregistrate 7136 de persoane, dintre care 4.000 din state terte, cele mai multe din Serbia si Moldova și 3136 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Franța, Italia, si Germania.. Politistii au depistat si 476 de straini in situatii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, luni seara, la Antena 3, ca oficialii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Doi barbati specializati in trafic de migranti au fost prinsi ila sfarsitul saptamanii trecute la Timisoara. In total, pe parcursul timpului, cei doi cetateni de origine irakiana au ajutat zeci de persoane sa treaca ilegal granita in Romania. Oamenii legii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Paul Bocuse, un superstar si ambasador mondial al gastronomiei franceze moderne, a murit la varsta de 91 de ani, sambata, in celebrul sau "han" din Collonges-au-Mont-d'Or, de langa Lyon, transmite AFP. Informatia a fost facuta publica intr-un comunicat de familia acestuia. Paul…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP.vPaul Bocuse s-a stins din viata in celebrul sau "han",…

- Sase cetateni straini au fost condamnati, miercuri, de Tribunalul Constanta, la pedepse cuprinse intre 18,5 ani de inchisoare si 19,5 ani de inchisoare pentru trafic international de droguri, ei introducand in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta, aproximativ 2,5 tone de cocaina.…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza Reuters, care citeaza BBC si The Daily Telegraph.…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel…

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat deschiderea a 1.300 de Centre de Primire si Orientare pentru solicitantii de azil, dar a avertizat totodata ca noua lege a imigratiei va limita sosirea imigrantilor economici, informeaza EFE, preluata de Agerpres. "Franţa trebuie să primească…

- O pisica pierduta s-a reunit cu stapanii sai dupa ce a fost gasita pe peronul unei gari din Franța de un controlor caruia i s-a facut mila de ea și a luat-o in tren. Barbatul a postat pe Twitter fotografii cu pisica pe nume Noisette și in cele din urma a fost contactat de stapanii acesteia, scrie Closer.fr.…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Spania a devenit in 2017 a doua tara cea mai vizitata din lume dupa Franta si depasind Statele Unite - cu 82 de milioane de turisti straini, a declarat seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, citat de AFP. "82 milioane de cetateni straini au vizitat Spania anul trecut, cu 9% mai mult decit in 2016,…

- Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in orasul Rennes cu un pistol-mitraliera Kalasnikov, pe care a incercat sa si-l procure cu ajutorul contactelor pe reteaua Telegram, folosita intens de jihadisti, scrie Agerpres. Franta a comemorat duminica…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul german al justitiei si-a vazut suprimata una dintre postarile de pe Twitter in care il califica pe un eseist drept "cretin", in virtutea noii legi pe care el insusi a initiat-o pentru a "curata" retelele sociale de mesajele de ura, informeaza luni AFP, citata de Agerpres. "Heiko Maas, victima…

- Ministrul german al justitiei si-a vazut suprimata una dintre postarile de pe Twitter in care il califica pe un eseist drept "cretin", in virtutea noii legi pe care el insusi a initiat-o pentru a "curata" retelele sociale de mesajele de ura, informeaza luni AFP. "Heiko Maas, victima propriei…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…